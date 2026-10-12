Esporte, lazer e diversão para a criançada na Marotinha 2026

Thomas Jordan, de 3 anos, e a família comemoram o Dia Das Crianças na Marotinha 2026 - (crédito: Luana Nogueira/ Esp/ CB)

Por Luana Nogueira — Especial para o Correio

Realizada pelo Correio Braziliense, nesta segunda-feira (12/10), a Marotinha 2026 reuniu centenas de famílias do Distrito Federal e do entorno para estimular a prática esportiva na garotada. Destinada a crianças e adolescentes entre 3 e 13 anos, a maratona infantil contou com percursos entre 50 e 400 metros.

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O pequeno Thomas Jordan, de apenas 3 anos, foi um dos vencedores da categoria de 50 metros. Acompanhado pelos pais, foi a primeira vez que ele participou da competição, mas foi a segunda na qual ganhoucorridas infantis. O pai dele, Rafael Ribeiro, trabalha na área de segurança e é entusiasta do exercício físico.

Além do atletismo, Thomas joga futebol e é incentivado a praticar esportes e adotar hábitos saudáveis desde bebê. Para o pai, a corrida é uma forma do filho se divertir enquanto se exercita. “Tanto eu quanto a mãe incentivamos ele a correr e fazer exercícios. Esporte é saúde, é vida, então é importante para nós que ele pratique desde cedo", afirmou.

Representando o banco Caixa, que é um dos apoiadores desta edição, o superintendente Lucas dos Santos Sobral destacou a importância da promoção de atividade física para o desenvolvimento infantil. “Eu tenho três filhos, então eu sei como é importante esse tipo de atividade para as crianças. E a promoção de saúde e bem-estar está no DNA da Caixa. Aqui, além da prática do exercício físico, as crianças têm um espaço para brincar, conhecer novas crianças e adotar hábitos que levarão para toda a vida”, disse.

Os inscritos receberam um kit exclusivo, com camisa oficial, sacochila, copo, medalha personalizada e kit lanche pós-prova. A competição somou 65 crianças classificadas em primeiro lugar, que ganharam uma bicicleta.