Calorão continua! DF deve registrar máxima de 33 ºC e umidade mínima de 20%

Bom dia, Brasília! Neste feriado (12/10), o céu amanheceu cinza, com nuvens baixas e tempo fresquinho. A expectativa é que manhã e tarde permaneçam parcialmente nublados e com baixa previsão para chuvas. Caso ocorram, devem ser fracas, breves e localizadas, no começo da noite. O predomínio será de altas temperaturas e umidade lá embaixo.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal está sob aviso amarelo para seca, indicando perigo potencial à saúde. No quadradinho, a umidade deve variar entre 20% e 80%, demandando cuidados. Quanto às temperaturas, a mínima foi de 20ºC, e os termômetros devem bater os 33ºC durante a tarde.
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"Para os próximos dias, a previsão é de predomínio de sol e tempo seco, com a umidade mínima variando entre 20% e 30%. A partir de quarta-feira (14/10), porém, aumenta a possibilidade de tempestades", alertou a meteorologista do Inmet Larissa Campos.
Devido à baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico; utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.
Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manusear fogo para evitar incêndios e queimadas. Boa semana e um feliz Dia das Crianças!