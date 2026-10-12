Justiça decreta prisão preventiva de acusado de matar casal em Ceilândia

João Victor (à direita) foi preso acusado de ter matado Larissa e Alan Tons - (crédito: Cedido ao Correio)

Com Beatriz Mascarenhas

A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva de João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22 anos, acusado de executar a tiros a confeiteira Larissa Rodrigues de Paula, 24, e o cantor Arlandson de Sousa Alves, 26. O crime ocorreu na madrugada de domingo (11/10), na QNM 22 de Ceilândia. Com a decisão, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mantendo o investigado detido por tempo indeterminado durante as investigações.

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João Victor compareceu espontaneamente à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) na tarde de domingo. Durante seu depoimento, ele negou qualquer participação no duplo homicídio, alegou estar em uma distribuidora de bebidas no momento do crime e sugeriu que a motivação poderia estar ligada a dívidas de drogas. "Se vocês estão achando que matei alguém, só me levar preso que eu provo que não. Zero medo. Minha inocência eu vou provar", afirmou o acusado aos policiais.

Entretanto, os investigadores descartaram a versão apresentada por João Victor após identificarem diversas contradições em relação aos horários, relatos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Segundo a PCDF, o acusado nutria forte ressentimento contra Arlandson porque a vítima havia intervindo anteriormente em defesa da companheira do investigado, que sofria violência doméstica.

O acusado acumula duas prisões em flagrante em 2026 por agressões contra a ex-parceira e descumprimento de medidas protetivas. Ele teria usado as chaves do lote, que ainda mantinha, para invadir a residência do casal e cometer as execuções.

Despedida

O velório da confeiteira Larissa Rodrigues de Paula está marcado para esta terça-feira (13/10), no Cemitério de Taguatinga, onde familiares e amigos se reunirão para prestar as últimas homenagens à jovem. O casal estava junto há um ano e meio e havia acabado de retornar de uma apresentação musical de Arlandson quando foi surpreendido dentro de casa.

O Correio tenta contato com a defesa de João Victor Rodrigues Alves de Oliveira para manifestação sobre a decisão e o caso. O espaço permanece aberto.



