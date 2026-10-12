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CONFRONTO

Dupla atira contra policiais e morre em confronto no Novo Gama

De acordo com a PMDF, criminosos armados portavam drogas e atiraram contra os policiais durante ação no Entorno do DF

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e morte decorrente de intervenção de agente estatal - (crédito: Material cedido ao Correio)
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e morte decorrente de intervenção de agente estatal - (crédito: Material cedido ao Correio)

Dois suspeitos foram mortos após entrarem em confronto com uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite do último domingo (11/10), por volta das 20h, no município de Novo Gama (GO).

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Segundo informações oficiais, com os suspeitos, as equipes apreenderam cinco tabletes de maconha, um tablete de cocaína e dois revólveres Taurus de calibre .38, contendo oito munições deflagradas e três intactas.

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A ocorrência mobilizou diversas equipes do Batalhão de Rotam Alfa, com o apoio do serviço de inteligência (Águia) da corporação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e morte decorrente de intervenção de agente estatal.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 12/10/2026 16:28
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