Dupla atira contra policiais e morre em confronto no Novo Gama

Dois suspeitos foram mortos após entrarem em confronto com uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite do último domingo (11/10), por volta das 20h, no município de Novo Gama (GO).
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Segundo informações oficiais, com os suspeitos, as equipes apreenderam cinco tabletes de maconha, um tablete de cocaína e dois revólveres Taurus de calibre .38, contendo oito munições deflagradas e três intactas.
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A ocorrência mobilizou diversas equipes do Batalhão de Rotam Alfa, com o apoio do serviço de inteligência (Águia) da corporação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e morte decorrente de intervenção de agente estatal.
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