Celina garante estabilidade tributária e novos investimentos para feirantes

Celina Leão (PP), candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, participou, nesta terça-feira (13/10), de dois almoços de campanha no Núcleo Bandeirante. O primeiro deles reuniu empresários de diversos ramos e para quem Celina se comprometeu a não aumentar os impostos. No segundo encontro, com feirantes, a candidata ressaltou medidas regulatórias e apoio econômico.

A candidata destacou o diálogo com o setor produtivo local e assumiu o compromisso de garantir estabilidade para os negócios da região. “Os empresários daqui tinham muito medo porque ficaram numa insegurança jurídica. Esse restaurante, por exemplo, era um restaurante que tinha uma decisão demolitória. Eles querem a segurança jurídica, um governo de diálogo com o empresário e um governo também que não aumente impostos. Foi um dos pedidos que eles fizeram e é um compromisso nosso”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para os feirantes, Celina Leão afirmou que a intenção é criar condições fiscais viáveis para que os trabalhadores consigam se reestruturar financeiramente. “A gente vai fazer o maior 'refis' para os feirantes da história. Só o homem que fez isso no passado foi o governador Roriz. Temos que dar condição de eles se reorganizarem”, ressaltou.

Leia também: Celina diz que avalia participação em debates no segundo turno

Celina disse que outra prioridade é a garantia do direito de posse dos atuais feirantes e a ocupação regular dos espaços que hoje se encontram inativos. A candidata ressaltou a necessidade de proteger o caráter comunitário do setor contra o avanço de grandes corporações. “Nós vamos garantir que todos aqueles que estão trabalhando fiquem na sua banca, de forma regular. E nós vamos abrir as bancas que estão fechadas, permitindo o acesso a outros feirantes. Se você abrir a licitação de qualquer jeito, vêm empresas grandes e ganham. E não é esse o objetivo da feira. A feira tem uma intenção social”, pontuou.

Além dos investimentos realizados e da busca por segurança jurídica para a categoria, o governo avalia novas ações conjuntas de incentivo ao microempreendedorismo no DF. Segundo Celina, o Palácio do Buriti estuda parcerias estratégicas e eventuais isenções fiscais para fortalecer os pequenos negócios locais. “Estamos fazendo um estudo sobre a isenção dos MEIs. Pedimos o estudo para ver o quanto isso significa de arrecadação. Tem muitos estados no Brasil que isentaram MEIs, para que você possa ter essa ação sendo coordenada junto com o Sebrae”, explicou.

Propostas

Para o Núcleo Bandeirante, Celina falou sobre o avanço das obras do metrô como a principal intervenção estruturante programada para a região. A proposta prevê a expansão da malha viária com previsão de entrega parcial durante o próximo governo. “Essa cidade está na rota do metrô. A Linha 2 do metrô terá 78 quilômetros e vai passar aqui pelo Núcleo Bandeirante. É uma cidade que vai ser muito valorizada por conta desse grande projeto estruturante. Pelo tempo, a gente acredita que vai dar conta de inaugurar pelo menos 40 quilômetros ainda no (próximo) governo. Se alguém falar que dá conta de inaugurar 78 quilômetros em um governo só, está mentindo”, pontuou.

Leia também: Celina anuncia obras de esgotamento sanitário na Vila Cauhy

Além dos investimentos em transporte, a política de regularização fundiária foi apresentada como meta central para impulsionar o desenvolvimento urbano e social de áreas pendentes na região. “Outro pedido que foi feito hoje, e que a gente colocou como meta do nosso governo, é a regularização fundiária. A gente quer regularizar muita coisa, muitos lotes. Principalmente aqui na Vila Cauhy, que é uma área que não está regularizada.”

