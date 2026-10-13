Celina diz que avalia participação em debates no segundo turno

A governadora e candidata ao Governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) afirmou que ainda avalia, com a equipe de campanha, a participação em debates neste segundo turno. Segundo ela, a decisão considera veículos onde ainda não esteve durante a nova etapa da disputa.

“A gente ainda está analisando aqueles lugares que eu não fui ainda. Os debates que eu já fui, eu acho que, né, o que a nossa equipe está analisando são as emissoras que eu ainda não fui”, declarou.

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Celina justificou que precisa conciliar a agenda eleitoral com as atividades à frente do Governo do Distrito Federal (GDF). “A gente teve vários debates aqui. Eu sou governadora, tenho que trabalhar, tem muita coisa que eu vou fazer, tem muitas ações na cidade”, afirmou.