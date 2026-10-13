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ELEIÇÕES 2026

Celina diz que avalia participação em debates no segundo turno

Candidata do PP diz que equipe tenta conciliar agenda eleitoral e compromissos institucionais e deve priorizar emissoras que ainda não esteve presente

07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A governadora e candidata ao Governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) afirmou que ainda avalia, com a equipe de campanha, a participação em debates neste segundo turno. Segundo ela, a decisão considera veículos onde ainda não esteve durante a nova etapa da disputa.

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“A gente ainda está analisando aqueles lugares que eu não fui ainda. Os debates que eu já fui, eu acho que, né, o que a nossa equipe está analisando são as emissoras que eu ainda não fui”, declarou.

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Celina justificou que precisa conciliar a agenda eleitoral com as atividades à frente do Governo do Distrito Federal (GDF). “A gente teve vários debates aqui. Eu sou governadora, tenho que trabalhar, tem muita coisa que eu vou fazer, tem muitas ações na cidade”, afirmou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 13/10/2026 12:20
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