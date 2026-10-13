Celina anuncia obras de esgotamento sanitário na Vila Cauhy

O Governo do Distrito Federal realiza, nesta terça-feira (13/10), a 20ª edição do GDF Na Sua Porta, desta vez no Núcleo Bandeirante. O programa leva serviços públicos e ações de infraestrutura diretamente às regiões administrativas e, na região, prevê R$ 16 milhões investidos em reformas e obras de esgoto na Vila Cauhy.

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“O Núcleo Bandeirante é uma cidade que tem recebido muito investimento por parte do governo, mas sempre faltam detalhes e é o que a gente tá trazendo”, afirmou a governadora Celina Leão.

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Segundo Celina, a edição do GDF na Sua Porta no Núcleo Bandeirante prevê a revitalização de quadras esportivas, parquinhos, Pontos de Encontros Comunitários (PECs), calçadas e reparos asfálticos. “O GDF na sua porta chega trocando tudo e revitalizando todos os equipamentos públicos”, disse.

A governadora apontou como uma das principais intervenções previstas o início das obras de esgotamento sanitário na Vila Cauhy, demanda que, segundo ela, aguarda solução há mais de 40 anos. “A obra começa na semana que vem, isso é muito importante para a população, que esperou e que agora chega. Uma obra tão histórica, para uma cidade tão histórica, tão necessária”, ressaltou.

Celina pediu a colaboração dos moradores para conservar os espaços públicos e evitar o descarte irregular de resíduos. De acordo com a chefe do Executivo, o governo gasta R$ 6 milhões por mês para retirar lixo descartado em locais inadequados. “A gente pede o apoio da população. Temos de trabalhar juntos para manter esses espaços organizados, porque isso é dinheiro do povo”, afirmou.