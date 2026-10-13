Mulher que agrediu e ameaçou filhas de morte é presa com 6,2kg de drogas

A PMDF apreendeu 200 g de cocaína, cerca de 5 kg de maconha, 128 comprimidos de ecstasy, 500 g de pasta-base e 500 g de haxixe, uma balança de precisão e 125 munições em pose da suspeita - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma mulher foi presa por agredir e ameaçar de morte as próprias filhas no Recanto das Emas. Durante a prisão, realizada por agentes do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a suspeita reiterou a ameaça, dizendo que mataria as jovens quando saísse da cadeia. Durante a ocorrência, as vítimas apontaram que havia munições e drogas no quarto da mãe, momento em que as equipes encontraram mais de 6 kg de entorpecentes.

No cômodo, foram encontrados 200 gramas de cocaína, cerca de 5 quilos de maconha, 128 comprimidos de ecstasy, 500 g de pasta-base e 500 g de haxixe. De acordo com a PMDF, no local ainda foram encontradas 125 munições para quatro tipos diferentes de calibre (.38, .40, 9 mm e .380), três celulares e uma balança de precisão.

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As filhas da suspeita teriam feito a denúncia na noite da última segunda-feira (13/10), relatando a violência doméstica cometida contra elas pela mãe, assim como as ameaças de morte. A mulher assumiu a posse das drogas e foi encaminhada, junto às vítimas, para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

Conforme a corporação, a mulher segue detida devido ao histórico de registros relacionados a ameaça e lesão corporal. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.