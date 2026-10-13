Tribunal de Justiça do DF anuncia leilão eletrônico de 13 veículos

Justiça rejeitou, nessa segunda-feira (28/9), uma ação da Associação de Moradores de Vicente Pires e Região (Amovipe) contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) - (crédito: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizará leilão eletrônico de 13 veículos nos dias 9 e 11 de novembro, a partir das 9h. É possível fazer lances antecipados pelo site www.flexleiloes.com.br, onde também serão realizados os dois pregões.

Depois do primeiro dia do evento, em 9 de novembro, será realizado o 2° pregão, caso haja necessidade, no dia 11 do mesmo mês. Entre os itens, há, por exemplo, um VW/Polo de 2002/2003, com valor inicial de R$ 12 mil.

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Os veículos podem ser vistos presencialmente nos dias 5 e 6 de novembro, das 14h às 16h. Interessados devem fazer o agendamento prévio com o leiloeiro José Luiz Pereira Vizeu pelos números de WhatsApp (61) 4063-8301 e (61) 99625-0219 ou pelo e-mail contato@flexleiloes.com.br.