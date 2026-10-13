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Jovem morto afogado no Lago Paranoá será velado nesta quarta (14/10)

Davi Emanuel de Souza Macedo da Silva morreu na segunda-feira (12/10). Ele tinha 19 anos

Velório será nesta quarta-feira (14/10), no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. - (crédito: Material cedido ao Correio)
Velório será nesta quarta-feira (14/10), no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. - (crédito: Material cedido ao Correio)

O velório de Davi Emanuel de Souza Macedo da Silva, de 19 anos, será realizado nesta quarta-feira (14/10) no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. O jovem morreu após se afogar no Lago Paranoá, na noite desta segunda-feira (12/10). 

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Davi Emanuel trabalhava há dois anos como garçom no restaurante Churrasquinho do Bruce, em Taguatinga. O estabelecimento lamentou a morte do jovem e destacou sua competência e responsabilidade no trabalho: “Era um rapaz excelente e de muita confiança. Era muito jovem mas também muito responsável e querido por todos”. 

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Entenda o caso

Banhistas viram o corpo de Davi submerso na água e acionaram o  Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Oito mergulhadores realizaram uma varredura na área indicada, que durou cerca de 20 minutos, para localizar o corpo. 

Logo que o jovem foi retirado do lago, os bombeiros começaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Segundo a corporação, 12 socorristas se revezaram por um período de aproximadamente 50 minutos para tentar reanimar a vítima. O socorro também contou com o apoio de uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Apesar das tentativas da equipe, o jovem não resistiu e foi declarado o óbito no local. As circunstâncias do afogamento ainda são desconhecidas. 

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 13/10/2026 17:07
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