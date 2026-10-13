Suspeito de matar casal em Ceilândia já foi preso por violência doméstica

Larissa Rodrigues e Alan Tons foram encontrados mortos dentro de casa - (crédito: Cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, no domingo (11/10), um homem de 22 anos suspeito de assassinar o casal Larissa Rodrigues de Paula e Arlandson de Sousa Alves, na QNM 22, em Ceilândia. Segundo as investigações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), o suspeito já foi preso duas vezes este ano por crimes contra a companheira e teria ameaçado de morte Arlandson em setembro.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 2h50 de domingo. As vítimas foram encontradas mortas dentro da residência onde moravam, na manhã do mesmo dia.

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De acordo com a PCDF, mais de oito testemunhas foram ouvidas, e os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança, conversas e outras informações. O principal suspeito foi identificado poucas horas após a descoberta dos corpos.

Ameaça



Segundo os depoimentos reunidos pela polícia, o Arlandson havia se envolvido anteriormente em conflitos com o investigado após intervir para defender a companheira dele, que sofria constantes episódios de violência doméstica.

Em setembro, o suspeito teria ameaçado Arlandson de morte e entrado na residência portando uma arma de fogo. Diante das ameaças, Arlandson deixou o imóvel e passou a morar com familiares. Ele só retornou depois de saber que o investigado havia sido preso e não estava mais no local.

Ainda conforme a investigação, mesmo após deixar a residência, o homem de 22 anos continuou com as chaves do lote, o que lhe permitia acessar o local onde os corpos foram encontrados.

O suspeito já havia sido preso em flagrante em março e setembro deste ano por crimes praticados contra a companheira. Ele também era investigado por possível descumprimento de medida protetiva de urgência.

Crime

Após ser identificado, o suspeito compareceu à delegacia por volta das 16h de domingo, ao saber que estava sendo procurado. Durante o interrogatório, negou envolvimento nos assassinatos e apresentou outra versão dos acontecimentos.

Segundo a PCDF, os investigadores identificaram contradições entre as declarações dele e os relatos das testemunhas. Diante disso, o homem foi preso em flagrante.

Ele é suspeito de duplo homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Em caso de condenação, a pena prevista para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão por crime.