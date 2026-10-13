Defensoria Pública do DF promove evento voltado para mulheres no Gama

Defensoria Pública do Distrito Federal promove evento voltado às mulheres no Gama - (crédito: Divulgação: DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove, neste sábado (17/10), ação com atendimento jurídico e orientação voltada para mulheres no Gama. O evento acontece no Assentamento 10 de junho, na Ponte Alta Norte, de 9h às 13h.

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Durante o evento, o público receberá atendimento jurídico pela DPDF e Defensoria Pública da União (DPU), orientações sobre direitos, distribuição de cartilhas informativas e divulgação dos serviços disponibilizados pela Defensoria do DF. Mulheres em situação de violência doméstica ou familiar receberão informações sobre os direitos garantidos por lei e os caminhos para buscar acolhimento e proteção.

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A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Promoção e Defesa das Mulheres (NAJ Mulheres) e pela Ouvidoria da DPDF. O objetivo é ampliar o acesso à Justiça e levar informações sobre direitos e serviços públicos à comunidade.