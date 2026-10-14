Grass rejeita redução da maioridade penal e foca na prevenção do crime

Petista afirmou que escolherá secretários após a eleição e cobrou confronto direto de propostas com a adversária - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Durante a sabatina do Correio, realizada em parceria com a FIBRA nesta quarta-feira (14/10), o candidato ao GDF pelo PT, Leandro Grass, destacou que a redução da maioridade penal não é competência do governador.

Ao tratar da segurança pública, o candidato ressaltou que seu foco e função principal à frente do governo será evitar a ocorrência de crimes. "A redução da maioridade penal não resolveu o problema da criminalidade, não há evidências. Eu não faço política pública com coisas da minha cabeça, eu me baseio em dados", afirmou.

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Grass destacou que o melhor caminho para evitar que jovens entrem no mundo do crime é investir na educação e criar oportunidades de trabalho. "O caminho é evitar que o jovem seja culpado pelo crime. Aqui no DF, o crime organizado está se formando em diversas regiões e temos que combater isso nessas áreas para que os adolescentes não sejam pegos pelo traficante", apontou.

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Como forma de resgatar a juventude, Grass pretende investir no esporte, geração de emprego, inserção no mercado de trabalho e que essas áreas sejam atrativas para os jovens. Uma das críticas apontadas por Grass é a dificuldade do deslocamento da casa para o trabalho. "Não dá para morrer a 30 km do trabalho como acontece em diversas cidades. A pessoa leva duas horas para chegar ao emprego ", pontuou.

Ainda nas críticas, Grass também criticou a falta de iniciativas culturais em RA's longe do Plano Piloto. "No fim de semana, o jovem não tem nada para fazer, porque não há um equipamento cultural. O único centro que tem está quebrado. Os jovens não possuem um cinema, atividades de lazer", ressaltou. O candidato reforçou a importância de ter mais equipamentos culturais perto das moradias.