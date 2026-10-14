Grass afirma que orçamento do DF é suficiente para cuidar da saúde

Durante sabatina do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, com o apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), desta quarta-feira (14/10), o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) comentou sobre suas medidas para a saúde pública do DF.

Segundo Grass, o orçamento de cerca de R$ 14 bilhões da saúde conseguiria atender às demandas da área. "Esse orçamento atenderia e conseguiria arcar com os custos das minhas propostas para a saúde", afirmou.

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Entretanto, Grass destacou que irá atrás de recursos e parcerias para viabilizar melhoras na área. "Eu vou atrás de mais recursos, federal e internacional, para criar infraestrutura para a saúde. Vou fazer parcerias e ações com a Câmara Legislativa", disse.

O candidato disse que, se eleito, vai conversar com deputados para destinar emendas parlamentares para a saúde pública. "Eu estou propondo que os deputados aumentem o valor das emendas para a saúde. Com esse aumento, vamos terminar o hospital de São Sebastião, por exemplo", comentou. Segundo Grass, com esses novos valores seria possível inaugurar o hospital oncológico e reforçar a saúde básica. "Vamos fazer uma grande mudança na saúde", pontuou.

Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas no dia 4 de outubro, ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, que acontece dia 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.