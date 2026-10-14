InícioCidades DF
Eleições 2026

Grass afirma que orçamento do DF é suficiente para cuidar da saúde

De acordo com o candidato do PT ao GDF, os R$ 14 bilhões do orçamento conseguiria atender as demandas da saúde

Candidato reforçou investimentos e parceiras para área de saúde - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Candidato reforçou investimentos e parceiras para área de saúde - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Durante sabatina do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, com o apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), desta quarta-feira (14/10), o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) comentou sobre suas medidas para a saúde pública do DF.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo Grass, o orçamento de cerca de R$ 14 bilhões da saúde conseguiria atender às demandas da área. "Esse orçamento atenderia e conseguiria arcar com os custos das minhas propostas para a saúde", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Candidata ao GDF defende redução da maioridade penal para 16 anos

Entretanto, Grass destacou que irá atrás de recursos e parcerias para viabilizar melhoras na área. "Eu vou atrás de mais recursos, federal e internacional, para criar infraestrutura para a saúde. Vou fazer parcerias e ações com a Câmara Legislativa", disse.

O candidato disse que, se eleito, vai conversar com deputados para destinar emendas parlamentares para a saúde pública. "Eu estou propondo que os deputados aumentem o valor das emendas para a saúde. Com esse aumento, vamos terminar o hospital de São Sebastião, por exemplo", comentou. Segundo Grass, com esses novos valores seria possível inaugurar o hospital oncológico e reforçar a saúde básica. "Vamos fazer uma grande mudança na saúde", pontuou.

Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas no dia 4 de outubro, ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, que acontece dia 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 14/10/2026 15:11
x