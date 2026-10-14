Em sabatina, Grass promete mutirões para reduzir filas na saúde do DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou, durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense, com apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), que reduzir as filas de exames, consultas e cirurgias será a principal prioridade de um eventual governo. Entre as medidas defendidas pelo petista estão a realização de mutirões à noite, de madrugada, nos fins de semana e feriados, além da ampliação da capacidade de atendimento da rede pública.

“O plano de enfrentamento da fila de exames, cirurgias e tantas consultas é a nossa prioridade máxima”, declarou Grass durante a sabatina. O candidato afirmou que pretende implementar as medidas em parceria com o Ministério da Saúde e mobilizar tanto a rede pública quanto a privada para acelerar os atendimentos.

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Outra proposta apresentada pelo petista é destinar 50% das emendas parlamentares à área da saúde. Segundo ele, os recursos ajudariam a ampliar a capacidade de contratação de profissionais, incluindo médicos, técnicos, auxiliares e agentes comunitários. Grass também defendeu a criação de novas unidades, como policlínicas e centros de referência.

O candidato citou ainda a necessidade de ampliar o atendimento especializado para pacientes com doenças de pele, problemas hematológicos e pessoas que precisam de diagnóstico de autismo. Durante a sabatina, ele mencionou o caso de uma pessoa que aguardava havia mais de um ano por um diagnóstico de câncer, situação que, segundo a argumentação apresentada, evidencia a urgência de enfrentar as dificuldades de acesso aos serviços de saúde.

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“Essa é a nossa grande prioridade: resolver a crise da saúde”, afirmou o candidato, ao também mencionar a educação e a segurança pública entre as áreas que exigem atenção. Na educação, Grass defendeu medidas para reduzir o déficit de escolas de tempo integral e tratar de questões relacionadas aos professores.

Segundo turno

O segundo turno das Eleições 2026 será no dia 25 de outubro. O eleitor do Distrito Federal deve votar para governador e para presidente. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo, basta se apresentar em sua seção eleitoral entre 8h e 17h apresentando documento oficial com foto, que pode ser RG, passaporte, CNH ou aplicativo e-Título.