Padre diz que mulher deve "virar sapatão" para ganhar eleição; PCDF investiga

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) vai instaurar um inquérito para investigar a fala de cunho discriminatório proferida pelo padre Moacir Anastácio durante uma celebração religiosa (veja vídeo abaixo).

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A declaração foi feita em 6 de outubro, dois dias depois do primeiro turno das eleições. Em tom lúdico, o religioso diz dar um conselho a uma mulher. "Se ela quiser ganhar a eleição, ela tem que fazer três coisas. Se quiser que os católicos votem nela, primeiro é sair da igreja, parar de se dedicar tanto à igreja, largar, acabar com o casamento dela e virar sapatão", disparou.

Segundo o padre, este seria o caminho para "ganhar" o pleito. Em seguida, se refere a alguns candidatos vencedores, sem citar nomes. "Aquela que se diz mulher, que estão chamando ela de senhora, teve um milhão e meio de votos em São Paulo. Aquele rapaz que estava hoje na fotografia beijando o marido dele, teve mais de 300 mil votos em Brasília."

Ao final, critica que nenhum católico ganha as eleições. Relembra religiosos que entraram na disputa, mas perderam e, em tom irônico, orienta. "Sai da igreja, faça um escândalo, que aí ganha."

Investigação

A delegada Ângela Maria dos Santos, chefe da Decrin, afirmou que o caso chegou à polícia por meio de um boletim de ocorrência registrado no fim do dia dessa terça-feira (13/10). Acrescentou que um inquérito será instaurado para apurar os fatos.

O padre é fundador dos Renascidos em Pentescostes e uma das referências do Movimento de Renovação Carismática. Em nota publicada no Instagram dos Renascidos em Pentescostes, na qual afirma que será a única manifestação sobre o assunto, o padre defendeu que a fala foi uma reflexão dirigida aos próprios fiéis católicos sobre a participação na vida política. Veja abaixo a nota na íntegra:

Nota

Diante da repercussão de palavras que proferi ao final de uma celebração recente, transmitida pelas redes sociais, venho a público esclarecer o que tive a intenção de dizer.

Revi a gravação. Minha fala era uma reflexão dirigida aos próprios fiéis católicos sobre a nossa participação na vida política. Quando votamos para deputado, não estamos apenas escolhendo os candidatos mais votados. O sistema eleitoral proporcional existe para que o Parlamento seja um retrato da sociedade: para que cada segmento, cada grupo e cada forma de pensar tenha ali alguém que o represente e fale em seu nome. Os segmentos que se reconhecem em um candidato e votam unidos conseguem eleger seus representantes. Isso é legítimo e é próprio da democracia. Outros segmentos fizeram isso nesta eleição e elegeram seus representantes, que merecem todo o respeito, assim como os eleitores que os escolheram.

Minha crítica foi aos católicos. Somos muitos, mas dividimos nossos votos e, por isso, muitas vezes não conseguimos eleger quem compartilha os nossos valores. Foi isso que quis provocar: que os fiéis reflitam sobre a força que teriam se participassem da política de forma mais consciente e organizada.

Reconheço, porém, que, ao fazer essa reflexão, usei expressões inadequadas, que não traduzem o meu pensamento nem o ensinamento da Igreja sobre a dignidade de toda pessoa humana. Peço sinceras desculpas a cada pessoa que se sentiu atingida ou ofendida. Nunca foi minha intenção diminuir, ridicularizar ou discriminar quem quer que seja. Como sacerdote, sou chamado a acolher a todos, sem distinção.

Agradeço o espaço para este esclarecimento, que é a minha única manifestação sobre o assunto.

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