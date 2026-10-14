Grass promete equipe técnica e desafia Celina a participar debates

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que pretende montar uma equipe técnica, com profissionais competentes e sem negociação de cargos, caso seja eleito. Durante sabatina promovida pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, com o apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), o petista disse que a escolha dos integrantes do primeiro escalão, em um eventual governo, será feita após o segundo turno. “Vamos escolher os melhores quadros, competentes, ficha limpa, gente séria”, declarou Grass.

O candidato afirmou que há profissionais qualificados no Distrito Federal para assumir cargos de comando na administração pública e defendeu que a composição do governo seja orientada pela competência técnica. Grass também disse que não pretende reservar secretarias a deputados eleitos como forma de acomodação política. “Não tem estrela. [...] Temos quadros técnicos na cidade. Tem gente muito competente que pode ser secretário”, afirmou.

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Ao abordar a relação com outras forças políticas, o petista afirmou que recebeu ideias e propostas para áreas, como saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, cultura e transporte. Segundo ele, as contribuições apresentadas durante a campanha poderão ser avaliadas na definição das prioridades de uma eventual gestão.

O candidato também rebateu críticas de adversários e cobrou a participação de Celina em debates públicos. “Só ir às sabatinas é muito fácil. Eu quero saber se você tem coragem de debater comigo. Nas redes, você fala que não foge de problema, mas não quer ir aos debates. Por quê? Está com medo de quê ou quem?”, questionou.