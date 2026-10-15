Inscrições abertas para o 5º Seminário da Defensoria na Luta Antirracista da DPDF - (crédito: Divulgação/DPDF)

Por José Pedro*

Estão abertas as inscrições para o 5° Seminário da Defensoria na Luta Antirracista, promovido pelo Comitê Interno de Raça da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). O encontro acontece em 13 de novembro, das 8h às 17h30, com 10 horas complementares para estudantes, e será no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no Setor de Autarquias Norte.

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A programação busca dar visibilidade às vivências da população negra, combater preconceitos e fortalecer ações institucionais para a efetivação dos direitos fundamentais.

A programação começa pela manhã, com palestra sobre saúde mental e justiça. À tarde, os painéis temáticos abordam a importância dos saberes dos terreiros na qualidade de vida e a relação entre a questão racial e a luta antimanicomial.

Os cadastros devem ser feitos diretamente na página eletrônica da Escola Superior da Defensoria Pública do DF (ESDPDF).

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates



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