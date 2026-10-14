"Não é hora de parar", diz Celina sobre últimos dias de campanha

A governadora do Distrito Federal e candidata Celina Leão (PP) esteve no Correio Braziliense na tarde desta quarta-feira (14/10) e falou sobre a reta final da campanha. Ela incentivou a militância a ir às ruas e disse que, apesar de cansada, vai seguir trabalhando intensamente até o dia do segundo turno.

“Não é hora de parar. É hora de a gente continuar engajado. Toda a nossa militância nas ruas e levando o nosso nosso projeto, que a gente não tem dúvida que é o melhor, o projeto da experiência, do trabalho e da honestidade”, afirmou. “É um projeto que tem prezado pela economia dos recursos públicos, fizemos uma mudança muito forte em pouco tempo. Então, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo”, acrescentou.

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Carreata e motociata

Celina anunciou um grande evento para este domingo (18/10), em Brasília, com a expectativa de presença de Michelle Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL). “Vamos fazer um grande ato da direita. Ainda não temos a confirmação da presença do Flávio, mas vamos contar com Michelle, Bia (Kicis) e os deputados eleitos", antecipou.

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Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas no dia 4 de outubro, ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, que acontece dia 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.