Novacap inicia fechamento de cratera que interditou rua na 716 Norte

O buraco está aberto desde a última quinta-feira (8) e interditou a via - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciou, na manhã desta quarta-feira (14/10), o fechamento de uma cratera de 4 metros de profundidade localizada na 716 da Asa Norte. O buraco está aberto desde a última quinta-feira (8/10) e foi responsável pela interdição da via.

O gerente Maurício Carvalho, de 32 anos, contou que estava presente no momento em que a cratera abriu. Ele conta que a abertura foi em instantes: um cliente estacionou o veículo e, depois de 30 minutos, o buraco estava aberto. "A gente tomou um susto, mas, por pouco, o carro não caía dentro do buraco", conta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência no dia e informou que não houve vítimas.

O cliente de Maurício Carvalho teria estacionado minutos antes da abertura da cratera de 4 metros de profundidade e 1,5 de largura (foto: Material cedido ao Correio)