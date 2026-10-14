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Novacap inicia fechamento de cratera que interditou rua na 716 Norte

O buraco abriu na última quinta-feira (8/10) em consequência do volume de ágau da chuva. O buraco tem 4 metros de profundidade e 1,5 metros de largura

O buraco está aberto desde a última quinta-feira (8) e interditou a via - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
O buraco está aberto desde a última quinta-feira (8) e interditou a via - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciou, na manhã desta quarta-feira (14/10), o fechamento de uma cratera de 4 metros de profundidade localizada na 716 da Asa Norte. O buraco está aberto desde a última quinta-feira (8/10) e foi responsável pela interdição da via.

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O gerente Maurício Carvalho, de 32 anos, contou que estava presente no momento em que a cratera abriu. Ele conta que a abertura foi em instantes: um cliente estacionou o veículo e, depois de 30 minutos, o buraco estava aberto. "A gente tomou um susto, mas, por pouco, o carro não caía dentro do buraco", conta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência no dia e informou que não houve vítimas.
O cliente de Maurício Carvalho teria estacionado minutos antes da abertura da cratera de 4 metros de profundidade e 1,5 de largura
O cliente de Maurício Carvalho teria estacionado minutos antes da abertura da cratera de 4 metros de profundidade e 1,5 de largura (foto: Material cedido ao Correio)
De acordo com o supervisor de obras Paulo César de Vasconcelos, o buraco se formou por conta do volume das águas da chuva, que causatam o desgaste dos tubos de esgoto. "Se a cratera ficasse mais um tempo aberta, ela iria aumentar e comeria a via", explica o funcionário da Novacap.
 
Ele também esclarece que a obra teve um problema adicional porque a caixa de alta tensão de energia foi construída em cima da rede de esgoto. Segundo Paulo César, para realizar o fechamento da cratera é necessária ajuda da Companhia Enérgetica de Brasília (CEB), que precisa desligar a energia para assegurar o trabalho dos servidores da Novacap. "Hoje, já conseguimos liberar a passagem da via, mas ainda é um trabalho que exige mais processos para a restauração."

A interdição da via e a demora na obra impactou o comércio local. Maurício Carvalho relatou que o lixo coletado diariamente só foi recolhido uma semana depois da abertura do buraco e que alguns clientes tiveram que estacionar longe do estabelecimento. "Eu acredito que está sendo rápido até porque, se fosse em outra região administrativa, demoraria muito mais tempo".

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Veja o momento em que a cratera está sendo fechado:
 

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 14/10/2026 13:13
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