Novacap inicia fechamento de cratera que interditou rua na 716 Norte

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciou, na manhã desta quarta-feira (14/10), o fechamento de uma cratera de 4 metros de profundidade localizada na 716 da Asa Norte. O buraco está aberto desde a última quinta-feira (8/10) e foi responsável pela interdição da via.
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A interdição da via e a demora na obra impactou o comércio local. Maurício Carvalho relatou que o lixo coletado diariamente só foi recolhido uma semana depois da abertura do buraco e que alguns clientes tiveram que estacionar longe do estabelecimento. "Eu acredito que está sendo rápido até porque, se fosse em outra região administrativa, demoraria muito mais tempo".
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