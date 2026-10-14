Obituário: 54 funerais nesta quarta-feira (14/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (14/10):

Campo da Esperança



Antônio Alexandre de Pinho, 90 anos



Cecília Daniel do Nascimento, 95 anos



Cirlene de Sousa Ferreira Mendonça, 68 anos



Cláudio Roberto dos Santos, 49 anos



Francisco Sousa Alves, 68 anos



Geraldo Alves Filho, 79 anos



Gracie do Carmo, 74 anos



Iolanda de Jesus Brito da Silva, 73 anos



Ivanildo Régis da Silva, 73 anos



Jovina Lusia da Conceição, 100 anos



Lucia Regina Schwarz Borges, 71 anos



Manuela Gonzalez Pena, 99 anos



Maria Vitória da Silva, 81 anos



Mariana Pires de Souza, 94 anos



Marinete Barros Medeiros, 80 anos



Marlene Serrão Mello, 93 anos



Marsília de Oliveira Cavalcanti, 86 anos



Raimundo Gualberto Diniz, 78 anos



Simone Latorraca da Cunha, 56 anos

Taguatinga

Alfredo da Gama Sobrinho, 66 anos



Antônio Tomaz da Silva, 90 anos



Atanásia Martins da Silva, 94 anos



Davi Emanuel de Sousa da Silva, 19 anos



Dom Nascimento Ximenes, menos de 1 ano



Eliete de Moraes da Silva, 65 anos



Geograciano Braz de Oliveira, 63 anos



José Almiro dos Reis, 64 anos



Júlia Alves de Almeida, 82 anos



Julião Zacarias da Silva, 92 anos



Maria Juraci Alves de Sá, 85 anos



Maria Olívia Pedrosa do Vale, 73 anos

Gama



Alice Vieira do Nascimento, 74 anos



Erick Felipe Soares Rocha, 27 anos



Joana Darte dos Santos, 48 anos



José Edilson de Souza, 59 anos



Luiz Oliveira Ramos Filho, 61 anos



Manoel Teodoro da Costa, 55 anos



Maria Alves Rolim, 85 anos



Raimundo Pereira das Mercês, 67 anos

Planaltina



Guilherme de Souza Leite, 28 anos



Inácio da Rocha Melo, 60 anos



Maricélia Vieira dos Santos, 43 anos



Robledes de Medeiros Santos, 71 anos

Brazlândia



Álvaro Campelo da Fonseca, 62 anos



Maria de Fátima Mendes Santana, 70 anos



Raimunda Rodrigues de Mendonça, 81 anos

Sobradinho



Filomena Moreira de Souza, 88 anos



Lindolfo Francisco da Silva, 65 anos



Lorrane Ferreira dos Santos, menos de 1 ano



Sandro Carlos da Silva, 54 anos

Jardim Metropolitano



Antônio Rodrigues Serra Neto, 56 anos (cremação)



Evelio Reimundo Alonso Acosta, 74 anos (cremação)



Jorge de Oliveira Barboza, 81 anos



Maria Batista da Silva, 72 anos

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