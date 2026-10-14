Obituário: 54 funerais nesta quarta-feira (14/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (14/10):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
- Antônio Alexandre de Pinho, 90 anos
- Cecília Daniel do Nascimento, 95 anos
- Cirlene de Sousa Ferreira Mendonça, 68 anos
- Cláudio Roberto dos Santos, 49 anos
- Francisco Sousa Alves, 68 anos
- Geraldo Alves Filho, 79 anos
- Gracie do Carmo, 74 anos
- Iolanda de Jesus Brito da Silva, 73 anos
- Ivanildo Régis da Silva, 73 anos
- Jovina Lusia da Conceição, 100 anos
- Lucia Regina Schwarz Borges, 71 anos
- Manuela Gonzalez Pena, 99 anos
- Maria Vitória da Silva, 81 anos
- Mariana Pires de Souza, 94 anos
- Marinete Barros Medeiros, 80 anos
- Marlene Serrão Mello, 93 anos
- Marsília de Oliveira Cavalcanti, 86 anos
- Raimundo Gualberto Diniz, 78 anos
- Simone Latorraca da Cunha, 56 anos
Taguatinga
- Alfredo da Gama Sobrinho, 66 anos
- Antônio Tomaz da Silva, 90 anos
- Atanásia Martins da Silva, 94 anos
- Davi Emanuel de Sousa da Silva, 19 anos
- Dom Nascimento Ximenes, menos de 1 ano
- Eliete de Moraes da Silva, 65 anos
- Geograciano Braz de Oliveira, 63 anos
- José Almiro dos Reis, 64 anos
- Júlia Alves de Almeida, 82 anos
- Julião Zacarias da Silva, 92 anos
- Maria Juraci Alves de Sá, 85 anos
- Maria Olívia Pedrosa do Vale, 73 anos
Gama
- Alice Vieira do Nascimento, 74 anos
- Erick Felipe Soares Rocha, 27 anos
- Joana Darte dos Santos, 48 anos
- José Edilson de Souza, 59 anos
- Luiz Oliveira Ramos Filho, 61 anos
- Manoel Teodoro da Costa, 55 anos
- Maria Alves Rolim, 85 anos
- Raimundo Pereira das Mercês, 67 anos
Planaltina
- Guilherme de Souza Leite, 28 anos
- Inácio da Rocha Melo, 60 anos
- Maricélia Vieira dos Santos, 43 anos
- Robledes de Medeiros Santos, 71 anos
Brazlândia
- Álvaro Campelo da Fonseca, 62 anos
- Maria de Fátima Mendes Santana, 70 anos
- Raimunda Rodrigues de Mendonça, 81 anos
Sobradinho
- Filomena Moreira de Souza, 88 anos
- Lindolfo Francisco da Silva, 65 anos
- Lorrane Ferreira dos Santos, menos de 1 ano
- Sandro Carlos da Silva, 54 anos
Jardim Metropolitano
- Antônio Rodrigues Serra Neto, 56 anos (cremação)
- Evelio Reimundo Alonso Acosta, 74 anos (cremação)
- Jorge de Oliveira Barboza, 81 anos
- Maria Batista da Silva, 72 anos
Fique por dentro das notícias que importam para você!
postado em 14/10/2026 17:31