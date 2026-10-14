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Obituário: 54 funerais nesta quarta-feira (14/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 14 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (14/10):

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Campo da Esperança

  • Antônio Alexandre de Pinho, 90 anos
  • Cecília Daniel do Nascimento, 95 anos
  • Cirlene de Sousa Ferreira Mendonça, 68 anos
  • Cláudio Roberto dos Santos, 49 anos
  • Francisco Sousa Alves, 68 anos
  • Geraldo Alves Filho, 79 anos
  • Gracie do Carmo, 74 anos
  • Iolanda de Jesus Brito da Silva, 73 anos
  • Ivanildo Régis da Silva, 73 anos
  • Jovina Lusia da Conceição, 100 anos
  • Lucia Regina Schwarz Borges, 71 anos
  • Manuela Gonzalez Pena, 99 anos
  • Maria Vitória da Silva, 81 anos
  • Mariana Pires de Souza, 94 anos
  • Marinete Barros Medeiros, 80 anos
  • Marlene Serrão Mello, 93 anos
  • Marsília de Oliveira Cavalcanti, 86 anos
  • Raimundo Gualberto Diniz, 78 anos
  • Simone Latorraca da Cunha, 56 anos

Taguatinga

  • Alfredo da Gama Sobrinho, 66 anos
  • Antônio Tomaz da Silva, 90 anos
  • Atanásia Martins da Silva, 94 anos
  • Davi Emanuel de Sousa da Silva, 19 anos
  • Dom Nascimento Ximenes, menos de 1 ano
  • Eliete de Moraes da Silva, 65 anos
  • Geograciano Braz de Oliveira, 63 anos
  • José Almiro dos Reis, 64 anos
  • Júlia Alves de Almeida, 82 anos
  • Julião Zacarias da Silva, 92 anos
  • Maria Juraci Alves de Sá, 85 anos
  • Maria Olívia Pedrosa do Vale, 73 anos

Gama

  • Alice Vieira do Nascimento, 74 anos
  • Erick Felipe Soares Rocha, 27 anos
  • Joana Darte dos Santos, 48 anos
  • José Edilson de Souza, 59 anos
  • Luiz Oliveira Ramos Filho, 61 anos
  • Manoel Teodoro da Costa, 55 anos
  • Maria Alves Rolim, 85 anos
  • Raimundo Pereira das Mercês, 67 anos

Planaltina

  • Guilherme de Souza Leite, 28 anos
  • Inácio da Rocha Melo, 60 anos
  • Maricélia Vieira dos Santos, 43 anos
  • Robledes de Medeiros Santos, 71 anos

Brazlândia

  • Álvaro Campelo da Fonseca, 62 anos
  • Maria de Fátima Mendes Santana, 70 anos
  • Raimunda Rodrigues de Mendonça, 81 anos

Sobradinho

  • Filomena Moreira de Souza, 88 anos
  • Lindolfo Francisco da Silva, 65 anos
  • Lorrane Ferreira dos Santos, menos de 1 ano
  • Sandro Carlos da Silva, 54 anos

Jardim Metropolitano

  • Antônio Rodrigues Serra Neto, 56 anos (cremação)
  • Evelio Reimundo Alonso Acosta, 74 anos (cremação)
  • Jorge de Oliveira Barboza, 81 anos
  • Maria Batista da Silva, 72 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/10/2026 17:31
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