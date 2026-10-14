Suspeitos de matar casal em Ceilândia moraram na mesma vila de kitnets

Segundo Ataliba, os investigadores também apuram se João Victor forneceu informações sobre a rotina das vítimas - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Tancredo Pereira da Silva, de 41 anos, e João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22, principais suspeitos do assassinato de Larissa Rodrigues de Paula e Arlandson de Sousa Alves, conhecido como Alan Tons, moraram na mesma vila de kitnets onde vivia o casal, na QNM 22, em Ceilândia. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga se a convivência no local e a relação entre os dois suspeitos tiveram ligação com o planejamento do crime. As vítimas foram mortas a tiros, dentro de casa, na madrugada de domingo (11/10).

Segundo o delegado Ataliba, da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), Tancredo afirmou, durante o interrogatório, que morou por cerca de dois anos no local e que havia se mudado do local cerca de um mês antes do duplo homicídio.

A saída de Tancredo ocorreu próximo ao período em que João Victor e a companheira também deixaram o conjunto de imóveis. De acordo com a investigação, Alan havia saído temporariamente de casa depois de ser ameaçado por João Victor, mas retornou ao saber que o suspeito não morava mais na região.

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A polícia apura se João Victor aproveitou o conhecimento que tinha sobre o imóvel para ajudar Tancredo a entrar na casa das vítimas. Um dos elementos investigados é o relato de um motorista de aplicativo que transportou Tancredo até as proximidades da residência na madrugada do crime.

Durante a corrida, o passageiro teria dito que estava com a chave da casa. “Ele fala que, durante a corrida, o autor, o Tancredo, teria falado: ‘Agora ele tá lascado, porque eu estou com a chave da casa’”, afirmou Ataliba.

Para o delegado, a informação reforça a suspeita de que os dois tenham mantido contato e que João Victor possa ter facilitado o acesso ao imóvel.

A polícia tenta esclarecer se João Victor esteve na residência no momento dos assassinatos ou se ajudou a planejar o crime. Segundo Ataliba, os investigadores apuram se ele forneceu informações sobre a rotina das vítimas. “Estamos apurando o que aconteceu, se ele realmente estava lá dentro ou se ele só instigou, induziu, auxiliou no planejamento, entregou a chave do imóvel para facilitar a entrada do executor do crime”, declarou.

Prisões

Tancredo foi preso nesta quarta-feira (14/10). Durante buscas na casa dele, os policiais não encontraram a arma utilizada no crime, mas apreenderam roupas semelhantes às que aparecem nas imagens do suspeito na madrugada do homicídio. O material será submetido a perícia.

João Victor está preso desde domingo (11/10) e teve a prisão convertida em preventiva. A investigação continua para esclarecer a participação de cada suspeito no assassinato do casal. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa.