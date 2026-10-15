"A família brasileira ganhou um dia", afirma Grass durante campanha

Leandro Grass (PT) comemorou fim da escala 6x1 durante panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) comemorou a aprovação, pelo Senado Federal, da proposta de emenda à Constituição (PEC) com o fim da escala 6x1. Para o candidato, essa aprovação pode apontar o aumento da produtividade no Brasil. Durante panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quinta-feira (15/10), Grass afirmou que pretende estabelecer parcerias tanto com trabalhadores quanto com empresários. Segundo ele, a campanha cresceu e agora busca conquistar, inclusive, eleitores de direita.

Entre a distribuição de panfletos e o diálogo com usuários do transporte público, o candidato classificou a atual jornada de trabalho como um “modelo de trabalho exaustivo e injusto”. Grass argumentou que a redução da jornada pode beneficiar os trabalhadores sem comprometer a produtividade. “Outros países já implementaram outras jornadas de trabalho e ganharam produtividade”, exemplificou.

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De acordo com o candidato, o Distrito Federal reúne condições para discutir modelos de jornada que conciliem os interesses dos trabalhadores e dos empresários. Caso seja eleito, ele afirmou que pretende buscar parcerias para fortalecer a economia local e promover melhores condições de trabalho.

Além das propostas relacionadas ao mercado de trabalho, Grass destacou a intenção de ampliar o alcance da campanha eleitoral. Segundo ele, a estratégia é construir uma frente ampla, capaz de reunir eleitores de diferentes partidos e posicionamentos políticos. A proposta também se reflete na identidade visual da campanha, que passou a incorporar cores como o laranja.

“A campanha do povo. Não é mais a campanha do Leandro Grass, é a campanha da população, dos jovens. É das famílias que estão contra aquilo que eles não querem mais”, declarou o candidato, ao defender uma mobilização que ultrapasse os limites de sua base eleitoral tradicional.