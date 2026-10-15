Polícia prende três pessoas por furto de coletes balísticos do Detran-DF

PCDF cumpriu três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão para apurar sumiço de coletes do Detran-DF - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), cumpriu três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (15/10). A ação faz parte da investigação sobre o furto de 36 coletes balísticos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

O caso começou a ser investigado após o desaparecimento dos equipamentos armazenados no depósito da Unidade de Operação e Logística (ULOG) do Detran-DF, na Asa Norte. A ausência dos materiais foi identificada durante um inventário patrimonial, e o caso foi comunicado à Polícia Civil em setembro de 2026.

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Durante as investigações, dois coletes foram apreendidos em setembro, em Santa Maria, em poder de terceiros. Outro equipamento foi localizado durante uma ação policial em Luziânia (GO). Em 2 de outubro, mais quatro coletes foram encontrados em Vicente Pires.

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Segundo a PCDF, os mandados cumpridos nesta quinta-feira têm o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime, apurar a possível participação de pessoas com acesso ao depósito e investigar uma eventual negociação ou repasse dos materiais a terceiros. As buscas também pretendem localizar outros coletes e apreender documentos, celulares e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

As medidas judiciais foram cumpridas em Santa Maria, São Sebastião, Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Novo Gama (GO) e Águas Lindas (GO). A investigação contou com o apoio do Detran-DF, e o cumprimento dos mandados teve suporte da Divisão de Operações Especiais (DOE) da PCDF.