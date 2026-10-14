Ao lado de ambulantes, Grass assume compromissos formais com categoria

Leandro Grass (PT) exaltou a união da categoria e a força do trabalho comunitário - (crédito: Iago Mac Cord / CB / DA.Press)

Candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) assumiu, nesta quarta-feira (14/10), compromissos formais com representantes dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes do DF ao acolher um conjunto de reivindicações focadas no reconhecimento profissional e na regularização da atividade.

Em agenda de campanha no comitê, ele defendeu a integração efetiva desses profissionais à economia formal da cidade, a ampliação do acesso às licenças de funcionamento e a modernização do setor para combater a burocracia excessiva que emperra o trabalho diário da categoria.

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"A gente está em 2026, né? Esse negócio de burocracia, papel. Em lugares como São Paulo, você tem o aplicativo do Governo Digital, é só resolver tudo ali. A gente tira o documento e vai lá com o celular apresentar o QR Code", destacou Grass ao defender a simplificação e a digitalização dos serviços públicos.

Na estrutura de propostas apresentadas para a categoria, o postulante defendeu a implementação de um cadastro oficial de ambulantes e a revisão da forma de fiscalização em pontos estratégicos do centro de Brasília, como na Rodoviária do Plano Piloto. O objetivo central anunciado é assegurar autonomia, tranquilidade e suporte para que os trabalhadores atuem sem perseguições ou exigências descabidas.

Sob a perspectiva do desenvolvimento econômico local, o candidato enfatizou que os vendedores ambulantes desempenham um papel relevante na geração de renda e emprego, impulsionando a circulação de mercadorias no DF. Por isso, defendeu a inclusão obrigatória da categoria em grandes eventos públicos promovidos na capital, como no carnaval, e a garantia de um canal de diálogo permanente por meio da criação de um espaço institucional dedicado dentro da estrutura do governo, como uma secretaria ou subsecretaria específica.

Ao analisar a situação política do Distrito Federal e o cenário enfrentado pela população trabalhadora nas ruas, o candidato reforçou a necessidade de uma mudança profunda na gestão pública para reverter as dificuldades atuais da cidade.

"Nós somos todos contra o que está aí. Só tem um caminho para mudar agora. Antes nós tínhamos cinco ou seis opções, mas agora é uma só: ou muda ou continua do jeito que está essa situação", afirmou ao convocar os apoiadores para o pleito.

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Ao se dirigir aos trabalhadores que enfrentam longas jornadas diárias para sustentar suas famílias, Grass fez um apelo direto para que a categoria se engaje ativamente na reta final da campanha, multiplicando a mensagem nas ruas e redes sociais para consolidar o apoio à chapa majoritária.

"Agora faltam 10 dias. É o boca a boca, de porta em porta, de casa em casa, com o companheiro e a companheira. É pegar a família, pegar o celular e sair enviando para todo mundo, mandando áudio, porque o nosso mutirão vira votos", disse o candidato ao convocar a militância para a mobilização final.

Grass ressaltou que a união da categoria e a força do trabalho comunitário são fundamentais para assegurar um Distrito Federal onde todos os ambulantes possam atuar com dignidade, estabilidade e paz a partir do próximo ano.