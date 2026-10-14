Na rodoviária, Leandro Grass defende transporte sobre trilhos e debate sobre reeleição

Leandro Grass (PT) conversou com eleitores e defendeu propostas para a mobilidade e a democracia - (crédito: Iago Mac Cord/CB/DA.Press)

Leandro Grass (PT) defendeu, nesta quarta-feira (14/10), durante panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto, uma reformulação estrutural no sistema de mobilidade urbana, a revisão das concessões de estacionamentos públicos e a reavaliação das regras de alternância de poder no Executivo.

Em suas declarações, o candidato ao GDF apresentou como prioridades a transição do transporte rodoviário para o modal sobre trilhos, a expansão do horário do metrô, o combate a modelos de privatização considerados abusivos e o debate sobre o mandato presidencial e de governadores no país.

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No setor de transporte público, a proposta central é colocar o DF "nos trilhos", promovendo a expansão da rede metroviária para regiões administrativas como Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas, além da implantação de um sistema de monotrilho e BRT para conectar a Região Norte ao centro da capital e à Rodoviária.

"A gente quer fazer uma grande mudança de transporte colocando o (programa) ‘DF nos Trilhos’, ou seja, criando um sistema de trilho com o próprio metrô chegando a mais cidades, com o monotrilho para a Região Norte, e até que ele seja construído a gente vai garantir a faixa exclusiva do BRT Norte", afirmou.

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Com a transição do modelo rodoviário de ônibus e carros para o transporte sobre trilhos e a adoção do passe livre, o plano prevê não apenas a redução do tempo diário de deslocamento, mas também o alívio financeiro para a população trabalhadora.

"Isso é uma mudança que a gente quer implementar, a tarifa zero também, para tirar o peso do bolso do trabalhador, do transporte, para ele poder consumir mais. A gente apresentou um grande projeto para o transporte, muito melhor do que tem hoje", destacou.

Em relação à gestão do espaço urbano, Grass criticou o modelo de concessão e cobrança de estacionamentos públicos, apontando que a medida afetou negativamente a economia dos centros comerciais tradicionais do Plano Piloto ao afastar os clientes. Ele defendeu a revisão desses contratos para assegurar o acesso livre da população e revitalizar o comércio local.

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Na esfera da governabilidade e reforma institucional, o candidato questionou a permanência prolongada no poder e defendeu uma discussão mais ampla sobre o fim da reeleição no Poder Executivo, sugerindo a adoção de mandatos únicos mais longos, de cinco a seis anos.

"O poder tem que ser para servir a população. Então quando alguém se apega ao poder e acha que aquele lugar é dele, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Eu acho que o mandato de cinco, seis anos, e a impossibilidade de reeleição, poderiam ser avaliados", disse Grass, que concluiu ressaltando que a alternância de poder é fundamental para que a gestão pública continue a serviço da sociedade e passe por uma renovação constante.