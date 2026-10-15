Bombeiros realizam simulado de incêndio no SIG

Por José Ghesti*

O Ministério da Pesca e Agricultura, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), realizou um simulado de incêndio às 11h desta quinta-feira (15/10). A atividade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) visava exercitar os procedimentos de resposta a emergências.

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O cenário consistiu na presença de chamas no primeiro andar do prédio, que tem um total de cinco andares. Dentro da sala, encontrava-se um homem consciente, com queimaduras leves e confinado no ambiente.

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De início, a equipe dos bombeiros efetuou o processo de evacuação das pessoas que estavam dentro do edifício. Depois, a guarnição executou o salvamento da vítima confinada enquanto extinguia as chamas.

Com a vítima fora do edifício, ela foi encaminhada para a equipe de atendimento pré-hospitalar, que realizou os procedimentos assistenciais para vítimas de queimaduras.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

