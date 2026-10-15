Pista molhada provoca tombamento de dois caminhões na Epia Sul e BR-060

Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

A chuva que voltou a atingir o Distrito Federal exige atenção redobrada dos motoristas nas vias da capital. Na madrugada desta quinta-feira (15/10), a pista molhada e o asfalto escorregadio contribuíram para o tombamento de duas carretas, provocando bloqueios no trânsito na Epia Sul e na BR-060.

O primeiro acidente ocorreu por volta das 1h38, no balão de acesso à Epar, na Epia Sul (sentido Gama). Uma carreta que transportava encomendas de e-commerce tombou no canteiro central e ocupou cinco faixas de rolamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!





Devido à pista molhada e ao grande vazamento de óleo, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou interditar a via principal para a contenção do combustível e desviar o fluxo para a marginal. O motorista passou por avaliação médica no local e não precisou de hospitalização.

Mais tarde, às 5h02, outro caminhão tombou na BR-060, na altura da divisa entre o Recanto das Emas e Samambaia. O veículo ficou atravessado na pista, bloqueando duas faixas de rolamento. O condutor sofreu um corte na mão e foi levado consciente e orientado ao hospital pelas equipes de resgate. As causas dos dois acidentes estão sob investigação.





Cuidados ao dirigir sob chuva no DF

Diante do retorno das pancadas de chuva após o longo período de estiagem, especialistas do trânsito e o CBMDF reforçam recomendações essenciais para evitar colisões e aquaplanagem:

Atenção aos primeiros minutos de chuva: o acúmulo de poeira, óleos e graxa no asfalto seco cria uma camada extremamente escorregadia assim que as primeiras gotas caem. Reduza a velocidade imediatamente.

Reduza a velocidade e aumente a distância: mantenha uma distância de segurança maior em relação ao veículo da frente para garantir tempo e espaço hábil de frenagem em caso de emergência.

Evite freadas bruscas: pisar no freio com violência na pista molhada pode fazer as rodas travarem e levar à perda do controle da direção.

Mantenha os faróis baixos acesos: além de ser obrigatório em rodovias, o farol baixo melhora a visibilidade do seu veículo para os demais motoristas em dias nublados ou sob forte tempestade.

Em caso de aquaplanagem: se o carro perder o contato com o asfalto e "deslizar" sobre a lâmina d'água, não pise no freio e nem vire o volante bruscamente. Tire suavemente o pé do acelerador e segure a direção firme até que os pneus retomem o atrito com o solo.

Manutenção dos pneus e palhetas: rode apenas com pneus em bom estado de conservação (fora do limite "careca") e verifique se os limpadores de para-brisa estão escoando a água corretamente.