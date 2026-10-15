InícioCidades DF
TRÂNSITO

Pista molhada provoca tombamento de dois caminhões na Epia Sul e BR-060

Acidentes ocorreram na madrugada desta quinta (15/10) e causaram retenções no trânsito. Bombeiros alertam para riscos em dias de chuva. Confira cuidados

Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

A chuva que voltou a atingir o Distrito Federal exige atenção redobrada dos motoristas nas vias da capital. Na madrugada desta quinta-feira (15/10), a pista molhada e o asfalto escorregadio contribuíram para o tombamento de duas carretas, provocando bloqueios no trânsito na Epia Sul e na BR-060.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O primeiro acidente ocorreu por volta das 1h38, no balão de acesso à Epar, na Epia Sul (sentido Gama). Uma carreta que transportava encomendas de e-commerce tombou no canteiro central e ocupou cinco faixas de rolamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul
    Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul Divulgação/CBMDF
  • Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul
    Bombeiros foram acionados para atender a tombamento de carreta na EPIA Sul Divulgação/CBMDF

Devido à pista molhada e ao grande vazamento de óleo, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou interditar a via principal para a contenção do combustível e desviar o fluxo para a marginal. O motorista passou por avaliação médica no local e não precisou de hospitalização.

Mais tarde, às 5h02, outro caminhão tombou na BR-060, na altura da divisa entre o Recanto das Emas e Samambaia. O veículo ficou atravessado na pista, bloqueando duas faixas de rolamento. O condutor sofreu um corte na mão e foi levado consciente e orientado ao hospital pelas equipes de resgate. As causas dos dois acidentes estão sob investigação.

  • Tombamento de caminhão mobilizou bombeiros em Samambaia
    Tombamento de caminhão mobilizou bombeiros em Samambaia Divulgação/CBMDF
  • Tombamento de caminhão mobilizou bombeiros em Samambaia
    Tombamento de caminhão mobilizou bombeiros em Samambaia Divulgação/CBMDF

Cuidados ao dirigir sob chuva no DF

Diante do retorno das pancadas de chuva após o longo período de estiagem, especialistas do trânsito e o CBMDF reforçam recomendações essenciais para evitar colisões e aquaplanagem:

  • Atenção aos primeiros minutos de chuva: o acúmulo de poeira, óleos e graxa no asfalto seco cria uma camada extremamente escorregadia assim que as primeiras gotas caem. Reduza a velocidade imediatamente.
  • Reduza a velocidade e aumente a distância: mantenha uma distância de segurança maior em relação ao veículo da frente para garantir tempo e espaço hábil de frenagem em caso de emergência.
  • Evite freadas bruscas: pisar no freio com violência na pista molhada pode fazer as rodas travarem e levar à perda do controle da direção.
  • Mantenha os faróis baixos acesos: além de ser obrigatório em rodovias, o farol baixo melhora a visibilidade do seu veículo para os demais motoristas em dias nublados ou sob forte tempestade.
  • Em caso de aquaplanagem: se o carro perder o contato com o asfalto e "deslizar" sobre a lâmina d'água, não pise no freio e nem vire o volante bruscamente. Tire suavemente o pé do acelerador e segure a direção firme até que os pneus retomem o atrito com o solo.
  • Manutenção dos pneus e palhetas: rode apenas com pneus em bom estado de conservação (fora do limite "careca") e verifique se os limpadores de para-brisa estão escoando a água corretamente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/10/2026 12:59
x