Policial reformado é condenado por tentativa de feminicídio

James Aparecido é condenado a 15 anos de prisão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por José Ghesti*

O policial reformado James Aparecido Melo Caldeiras foi condenado, nessa quarta-feira (14/10), a 15 anos de prisão por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, crime que aconteceu em 2023. A decisão foi proferida pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Recanto das Emas.

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O crime ocorreu em 20 de setembro de 2023, na quadra 406 do Recanto das Emas. O ex-militar seguiu a vítima de carro e a interceptou, encurralando-a. Após uma discussão, ele começou a agredi-la com socos e chutes. Em seguida, retornou ao veículo e passou com ele por cima dela pelo menos duas vezes. A mulher sobreviveu e foi socorrida por moradores da região. James, que foi preso no dia seguinte ao crime, tem histórico de violência contra a mulher.

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Por meio da denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os jurados acolheram e reconheceram as causas para o aumento da pena, incluindo a tentativa de feminicídio, um crime que causa indignação na sociedade, por causar sofrimento desnecessário à vítima e recurso que dificultou a dela, além de ser condenado por lesão corporal e ameaça.

O réu cumprirá 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem poder recorrer em liberdade.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

