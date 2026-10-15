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Leandro Grass reforça projeto de regularização de vendedores ambulantes

Em agenda de campanha nesta quinta-feira (15/10), o candidato ao GDF petista prometeu diálogo com vendedores ambulantes e também mutirões para acolhimento e tratamento de pessoas em situação de rua

Leandro Grass destaca ações para vendedores ambulantes e moradores de rua - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)
Leandro Grass destaca ações para vendedores ambulantes e moradores de rua - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Em agenda no Setor Comercial Sul, na tarde desta quinta-feira (15/10), o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) destacou projetos para regularizar vendedores ambulantes e permitir que eles consigam trabalhar sem concorrer diretamente com as lojas físicas do local. Além disso, ele também destacou mutirões para atendimento a pessoas em situação de rua que costumam viver no local. 

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Segundo Grass, a categoria foi tratada de forma “desumana” e “desrespeitosa”. “Eles foram tratados como criminosos. Na visão do atual governo, eles são um problema. Eu os vejo como trabalhadores e no meu governo, vou fazer o cadastro deles e destiná-los à áreas específicas”, comentou. Ele também destacou que fez uma reunião com um grupo de ambulantes, onde lhe foi entregue uma carta com todas as solicitações da categoria.

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O candidato também assegurou que terá constantes diálogos com os ambulantes caso seja eleito. “Meu governo vai ter diálogo com eles, a gente vai ter um espaço de construção conjunta para que eles continuem trabalhando de maneira organizada, cadastrada e cumprindo seu papel”, acrescentou. 

Sobre a população de rua, o petista reforçou a importância de acolhimento e tratamento humanitário. “A População de rua aumentou 20% nos últimos três anos. Isso tem a ver com a ausência de política social, de moradia aqui, de saúde mental, de profissionalização, trabalho e renda”, disse Grass.

Como solução, Grass destacou projetos de mutirão de atendimento destinados à essa população. “Essas pessoas estão na rua por diversas razões. Propomos um mutirão de serviços públicos para que cada um seja encaminhado ao serviço adequado”, argumentou. O candidato também ressaltou o reforço no policiamento para evitar que pessoas em situação de rua sejam vítimas ou autores de crimes.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 15/10/2026 19:06
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