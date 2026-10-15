Em sabatina, Grass apresenta propostas para educação, saúde e segurança

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, participou, nesta quinta-feira (15/10), da sabatina do Jornal de Brasília e aproveitou o Dia dos Professores para destacar propostas para a educação, saúde e segurança pública.



Professor por cerca de 20 anos, ele defendeu a valorização dos profissionais da educação, a ampliação do ensino integral e o fortalecimento da educação profissional. “Eu proponho valorizar o professor, os profissionais da educação. Defendo implementar a escola integral em tempo integral e a escola profissional, para que o estudante saia com um curso, com uma certificação que já lhe permita ir para o mercado de trabalho”, afirmou.

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Além disso, Grass prometeu reforçar o sistema público de saúde do DF. “Propondo reduzir a fila, garantir um mutirão de exame, cirurgia e consulta, construir hospitais que não foram concluídos neste governo, entregar essas obras, ampliando equipes, nomeando enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, médicos, que não foram nomeados neste governo e fazendo uma grande mudança”, ressaltou.

Para segurança, Grass afirmou que pretende ampliar o monitoramento de áreas públicas e instalar centrais de vigilância em cada região administrativa para agilizar a resposta das forças de segurança a ocorrências criminais. “Bandido no DF ou muda de cidade, de país, de estado, ou começa a parar de praticar crime, porque no meu governo não vai ter vida fácil”, declarou.

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O candidato defendeu investimentos em equipamentos e tecnologia para os policiais, valorização profissional, melhores salários e oferta de cursos para recompor os quadros das corporações. “A gente precisa ter todas as ferramentas e todos os instrumentos para os policiais poderem fazer o melhor trabalho possível e ter uma polícia forte”, afirmou.

Leandro Grass pediu aos eleitores que comparem as trajetórias políticas, as propostas e o histórico dos dois concorrentes antes de decidir o voto no segundo turno. “Essa não é mais uma campanha entre a direita e a esquerda. Não é mais sobre o PT, o PL ou apenas partidos. É sobre projetos e pessoas”, declarou.