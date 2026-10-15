Leandro Grass destaca cursos profissionalizantes e educação digital

Leandro Grass (PT) visita unidade da Asa Norte do Instituto Federal de Brasília (IFB) nesta quinta-feira (15/10) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

Em frente à unidade da Asa Norte do Instituto Federal de Brasília, o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) reforçou, nesta quinta-feira (15/10), as propostas para a educação, desde o primário até a saída para o mercado de trabalho.

"O ensino profissional foi uma coisa que deu certo. Os institutos federais ajudam muito os jovens a terem uma profissão. Eu quero dar continuidade a esse projeto aqui no DF", disse Grass.

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O candidato também ressaltou que sua política irá ampliar as estruturas educacionais na capital. "Esse modelo com ensino profissionalizante, laboratórios e o uso da tecnologia tem que ser feito. O jovem tem que sair da escola dentro do mercado de trabalho para ter renda e ajudar a família", pontuou.

Entre outras propostas, o petista afirmou que irá valorizar os professores. "Nossos professores serão os mais bem pagos do Brasil", assegurou.

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Tecnologia

Ainda sobre a educação, Grass disse que, em um eventual governo, a tecnologia será fortemente utilizada nas salas de aula. "Eu vou levar a tecnologia para as escolas com robótica, programação, inteligência artificial e qualificar os espaços com novos equipamentos", disse.