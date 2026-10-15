Agnelo diz que priorizará saúde em mandato e reforçará campanha do PT no DF

Agnelo Queiroz (PT) defendeu a criação da "Bancada da Criança" no Congresso Nacional para expandir creches e criticou supostas interferências externas no Brasil - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Eleito deputado federal pelo PT no Distrito Federal, o ex-governador Agnelo Queiroz declarou, em entrevista ao CB.Poder desta quinta-feira (15/10) — uma parceira do Correio com a TV Brasília —, atuação integral na linha de frente da campanha do segundo turno para garantir a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e de Leandro Grass (ambos do PT) ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, o petista destacou que a disputa presidencial é estratégica para o desenvolvimento do país, enquanto a eleição local se mostra essencial para resgatar a credibilidade da capital. Ao abordar a conjuntura eleitoral, Agnelo enfatizou a relevância do empenho e da rejeição a interferências externas.

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“Jamais vamos querer ter alguém que seja subserviente ao interesse de outro país aqui, que ‘bata’ continência para outras bandeiras. Nós temos nossos problemas, mas confiamos muito no nosso povo, na nossa gente, para resolver os nossos problemas”, afirmou.

Passando a integrar a bancada de oito parlamentares do DF na Câmara dos Deputados, o ex-governador definiu a saúde pública como a prioridade absoluta de seu mandato. Ele acusou a gestão do GDF de recusar cooperação com o governo federal e rejeitar parcerias estratégicas para o atendimento da população.

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Agnelo lembrou que parcerias com o Ministério da Saúde já funcionam em outras regiões e criticou a resistência local em adotar soluções consolidadas para reduzir as filas e dar um tratamento digno a doentes crônicos.

No segmento de infraestrutura, o deputado eleito destacou suas realizações anteriores na mobilidade urbana e lamentou a interrupção das obras de expansão do transporte de massa planejadas para conectar as regiões administrativas ao Plano Piloto.

“Eu fiz o BRT Sul aqui e deixei depositado na Caixa Econômica R$ 1,2 bilhão para fazer o BRT Norte e o BRT Oeste (que é de Planaltina até o Plano Piloto e de Ceilândia do Sol Nascente até aqui). E isso nunca foi feito, e se perdeu inclusive esse recurso”, destacou.

Agnelo comprometeu-se a reaver essas verbas federais para concluir os corredores viários e, em paralelo, defendeu articulação para criar a “Bancada da Criança” no Congresso Nacional, visando estruturar uma política nacional de expansão de creches voltada para a primeira infância.

Tratando da situação do Banco Regional de Brasília (BRB) como a pauta mais urgente do período pós-eleitoral, o parlamentar cobrou a apresentação imediata dos balanços financeiros oficiais. O ex-governador ressaltou que a reorganização do banco exige transparência e negociação direta com o Banco Central e instituições financeiras, alertando sobre os riscos de falta de clareza com as contas públicas neste momento. “O povo não pode ficar no escuro para depois da eleição, no dia seguinte, dar um golpe e entregar o banco à área privada”, alertou.

Assista à entrevista completa:

