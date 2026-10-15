Em encontro com trabalhadores da construção, Celina defende a democracia e busca engajar eleitores

Em agenda de campanha realizada com trabalhadores do setor da construção civil, nesta quinta-feira (15/10), a governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão, destacou a relevância de dialogar com eleitores indecisos e ressaltou o papel central da democracia no processo eleitoral.

Durante o evento, a governadora enfatizou a importância do segundo turno e manifestou preocupação com os índices de abstenção registrados nas urnas. Para Celina Leão, a oportunidade de falar a pessoas que não são militantes políticas é fundamental para apresentar realizações passadas e propostas futuras.

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"Eu acho que é você ter a oportunidade de falar para as pessoas que não te conhecem, contar um pouquinho, porque tem muita gente que está desconectada da política, tem muita gente que não sabe nem ainda em quem vai votar no segundo turno. A gente tem que atrair esse eleitor, principalmente aquele que não foi para as urnas, porque o futuro está na mão deles", declarou.

A governadora destacou a pluralidade do público presente e defendeu que o exercício democrático exige respeito às divergências de posicionamento político. Celina relatou ter sido recebida de forma descontraída por um trabalhador que manifestou intenção de voto no candidato a presidente de outro partido, mas que expressou apoio à sua candidatura no âmbito local.

"A democracia é linda demais, é você ter o respeito das pessoas que pensam diferente de você. E trabalhar sempre com o foco em cuidar de todo mundo, independente se está do seu lado ou não", afirmou.

Ao reforçar que o voto é livre e individual, Celina Leão celebrou a oportunidade de apresentar seus projetos diretamente aos trabalhadores e ressaltou que segue cumprindo uma extensa agenda de compromissos focada no diálogo com a população.



