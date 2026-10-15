"Minha palavra basta", afirma Celina sobre regularização de Vicente Pires

Celina também se comprometeu a promover uma reunião com a Terracap - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB)

Durante encontro com lideranças de Vicente Pires, Águas Claras, Taguatinga e 26 de Setembro, a governadora do Distrito Federal e candidata Celina Leão (PP) defendeu a regularização dos lotes de Vicente Pires e da 26 de Setembro por meio do diálogo entre o governo, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e os moradores. Segundo a candidata, o edital que previa as regularizações foi suspenso para que a comunidade seja ouvida e se busque o menor preço possível.

“Agora nós vamos terminar de resolver aqui, alinhando com a comunidade. Ninguém vai passar por cima de ninguém. Nós seguramos o edital para ouvir vocês, para chegar ao menor preço possível”, declarou.

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Celina afirmou que a regularização da 26 de Setembro, criada durante seu governo, também depende de diálogo com os moradores. Segundo ela, a região recebeu obras de asfaltamento em meio ao processo de expansão, e lideranças locais pediram que o edital de regularização não fosse publicado antes de uma conversa com a comunidade.

A governadora explicou que a publicação do edital está pendente devido a divergências entre a Terracap e os proprietários dos lotes. Ela afirmou que uma reunião foi acertada, mas que a discussão deve ocorrer após as eleições, para evitar que o processo seja influenciado pelo período eleitoral.

Celina também se comprometeu a promover uma reunião com a Terracap para discutir a regularização e apresentar os documentos relativos ao processo. “Vocês têm a minha palavra e a minha palavra basta, é só ver na minha rede social. Tudo que eu falo, eu faço. E a minha palavra com vocês é de fazer uma grande reunião com a Terracap. Ela vai ter que mostrar documentos, sim. Não tem esse negócio de esconder documento. Ela vai ter que mostrar documentos para vocês, e a gente vai fazer uma mesa de trabalho nesse sentido”, disse.

Durante o encontro, a candidata relembrou as obras de infraestrutura realizadas em Vicente Pires nos últimos anos. Segundo ela, a região passou por uma transformação desde o início de sua gestão e da administração de seu antecessor, o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB).

“Há oito anos, aqui era conhecido como ‘Buraco Pires’. Você tinha que escolher se saía de casa no dia de chuva ou se chamava um bombeiro para pegar um barco para sair. Era carro dentro de cratera”, afirmou.

Celina também pediu união entre os apoiadores para a segunda etapa da disputa e destacou que avançou ao segundo turno por uma diferença de 167 votos. “É a hora de Vicente Pires dar um xeque-mate, irmos para o segundo turno todos unidos e termos um compromisso aqui nessa cidade de ter uma regularização justa de verdade”, afirmou.