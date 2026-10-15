CLDF aprova crédito de R$ 42 milhões para Fundo de Assistência Social

Deputado Wellington Luiz (MDB) durante sessão ordinária de 14 de outubro de 2026, realizada no Plenário da Câmara Legislativa do DF. Ao seu lado, estão os deputados Hermeto (MDB), Eduardo Pedrosa (União Brasil) e Pastor Daniel Castro (PP) - (crédito: Tiago Hardman / Agência CLDF)

Os deputados distritais da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovaram, nessa quarta-feira (14/10), o Projeto de Lei 2.491/2026, que abre crédito suplementar adicional de R$ 45.152.324,00 para reforço à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal (LOA), documento que detalha a previsão dos recursos do governo. O PL é de autoria do Poder Executivo.

O crédito será usado para entidades que prestam serviços à Secretaria de Desenvolvimento Social, em ações de assistência social, e que estão com o pagamento de valores atrasados.

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Gabriel Magno, deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores (PT), votou a favor do projeto, mas fez críticas ao governo do DF. “Esse projeto é para pagar entidades que estão sem receber há meses. Vamos votar a favor porque é fundamental que o atendimento das entidades continue acontecendo, mas sabemos que esse crédito é resultado da falta de transparência no balanço do BRB”, afirmou.

Também com voto a favor do projeto, a deputada Paula Belmonte (PSDB) afirmou que “essas entidades fazem a diferença na vida de milhares de crianças. É inconcebível não existir previsão orçamentária para o atendimento a essas crianças. Também estamos falando de idosos que precisam de acolhimento”.

O Projeto de Lei foi aprovado em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do Poder Executivo.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates