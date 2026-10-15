Celina visita Apae e destaca ampliação de atendimentos

Em visita técnica à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), , na manhã desta quinta-feira (15/10), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), destacou a ampliação dos atendimentos de reabilitação oferecidos pela instituição. Segundo a chefe do Executivo local, o serviço atenderá 500 pessoas por mês, com mais de mil procedimentos, entre eles fisioterapia, psicologia, psicomotricidade e estimulação visual.

De acordo com Celina, o atendimento vai além de consultas convencionais e inclui diferentes etapas de acompanhamento, conforme as necessidades de cada paciente. Para acelerar a expansão, o governo disponibilizou um prédio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Ceilândia, para que a Apae avalie a possibilidade de instalar uma terceira unidade.

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A governadora também ressaltou a oferta de reabilitação visual, apresentada como um serviço inédito no país na rede pública de saúde. A iniciativa será realizada integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A parceria entre o governo e a Apae também marca o primeiro convênio firmado entre a Secretaria de Saúde do DF e a instituição. Embora a área de educação já mantivesse acordos com a associação há anos, a cooperação na área da saúde representa uma nova frente de atendimento. “É a primeira vez que a Secretaria de Saúde faz um convênio com a Apae”, afirmou Celina.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) é uma organização da sociedade civil que atua na defesa de direitos e na promoção da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A instituição oferece serviços de assistência social, educação e saúde, incluindo atendimentos especializados, terapias e ações voltadas ao desenvolvimento, à autonomia e à inclusão social dos usuários.