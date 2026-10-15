Réu por matar empresário a facadas ataca irmão da vítima em audiência

O homem foi imediatamente contido pelos agentes que acompanhavam a sessão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um momento de extrema tensão marcou a audiência de instrução e julgamento do caso de homicídio do empresário Flávio Cruz Barbosa, aos 49 anos. O réu, Eduardo Jesus Rodrigues, 24, surpreendeu os presentes ao avançar e agredir o irmão da vítima, que acompanhava a sessão no plenário.

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Mesmo sob custódia e algemado com as mãos para trás — medida adotada preventivamente após ter se envolvido em uma briga com outro detento na carceragem antes de subir para o plenário —, o acusado reagiu de forma violenta e inesperada durante o depoimento de uma testemunha.

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De acordo com a advogada da família da vítima, Karla Henriques, a sessão transcorria de forma tranquila até a reação repentina do réu. "Do nada ele pulou da cadeira com os dois pés no irmão da vítima que estava sentado na lateral assistindo a audiência", relatou a defensora, destacando que a ação rápida dos agentes impediu consequências piores. Veja o momento em que ele é contido:

Apesar da gravidade do ataque, a intervenção imediata dos policiais e agentes penitenciários evitou que o familiar sofresse ferimentos graves. “Ficou só aquela agressão inicial mesmo. Logo os agentes penitenciários agiram muito rapidamente e conseguiram conter ele", explicou Karla. Ela acrescentou ainda que, ao ser contido, o acusado proferiu ameaças explícitas e "disse que quando sair da cadeia iria matar".

Eduardo Jesus Rodrigues responde pelo assassinato brutal do empresário Flávio Cruz Barbosa, de 49 anos, ocorrido em maio deste ano dentro de uma oficina mecânica no Setor de Oficinas Norte (SOF). Segundo as investigações da PCDF, o réu, que trabalhava há apenas oito dias como ajudante no local, atacou o patrão com 47 facadas e golpes com uma roda de carro.