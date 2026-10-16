Homem é preso após agredir ex-companheira e ameaçar incendiar casa

Suspeito também teria feito ameaças de morte à vítima e a familiares - (crédito: Divulgação/PCGO)

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante, suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira, 40, em Águas Lindas de Goiás. Segundo a investigação, ele invadiu a residência onde a mulher estava com a filha, 10, empurrou a vítima e a mordeu no braço, provocando um hematoma.

Segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), as agressões ocorreram durante a madrugada desta quinta-feira (15/10). A mulher relatou que sofria ameaças de morte e ofensas constantes, inclusive por meio de mensagens e áudios enviados pelo ex-companheiro.

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De acordo com a vítima, em uma das ameaças, o agressor afirmou que colocaria fogo na residência caso a ela não atendesse às ligações dele. O homem também teria ameaçado familiares da mulher.

Após o registro da ocorrência, equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Águas Lindas de Goiás realizaram investigações e localizaram o suspeito no Setor Guaíra II, onde ele foi preso.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha. O suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF);

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF);

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615