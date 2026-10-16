Feminicídio: Morre mulher baleada pelo ex-companheiro na Candangolândia

Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa tinha 30 anos e foi atacada a tiros na cabeça e no peito pelo ex-companheiro - (crédito: Cedido ao Correio)

Morreu, às 9h desta sexta-feira (16/10), Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, de 30 anos. Armado com um revólver, o ex-companheiro de Mayara, André Eduardo Alves da Silva, 40, a assassinou com tiros na cabeça e no peito, na noite de quinta-feira (15/10), e fugiu. Até a publicação desta matéria, ele era considerado foragido pela Polícia Civil, que investiga o caso como feminicídio, o 19º deste ano no Distrito Federal.

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Mayara estava internada no Hospital de Base em estado gravíssimo. A morte foi confirmada ao Correio pelos policiais que investigam o caso.

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Feminicídio



O crime, tratado como feminicídio pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), ocorreu na Quadra QR 1A e foi registrado por imagens de uma câmera de segurança. O vídeo mostra que o homem, antes de atirar, agride a mulher com murros e chutes na rua. Após o ataque, ele fugiu do local antes da chegada das viaturas.

A Polícia Militar (PMDF) informou que foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) por volta das 19h30 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço indicado, militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 45), pertencente ao 25º Batalhão, confirmaram o crime e isolaram a cena para o trabalho de resgate.

De acordo com o relatório do resgate prestado pelo comandante do atendimento médico, a vítima sofreu um tiro na região da cabeça e dois no tórax. Ela deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital de Base em quadro de parada cardiorrespiratória e com lesões de alta severidade.

Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF);

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF);

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615