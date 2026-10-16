Quatro pessoas ficam feridas após batida entre dois veículos na Asa Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local, e a Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada - (crédito: CBMDF/Divuglação)

Uma colisão entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas, na altura das quadras 109/309, na Asa Norte, nesta quinta-feira (15/10). Duas vítimas ficaram retidas nos veículos e precisaram ser retiradas com técnicas de desencarceramento. Todas os envolvidos tiveram lesões moderadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 18h59 e encaminhou quatro viaturas para atender à ocorrência. Após serem avaliadas pelas equipes de socorro, as quatro vítimas foram transportadas para unidades hospitalares, seguindo o protocolo de trauma. Duas foram levadas pelos bombeiros e as outras duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF).

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local, e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.