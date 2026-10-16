Veja quem é o suspeito de balear mulher na cabeça na Candangolândia; polícia faz buscas - (crédito: Material cedido ao Correio)

O principal suspeito de balear uma mulher de 30 anos na Candangolândia na noite de quinta-feira (15/10) é André Eduardo Alves da Silva, 40 anos. Ele é ex-companheira da vítima. Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa está internada em estado grave no Hospital de Base.

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O crime ocorreu na Quadra QR 1A e foi registrado por imagens de uma câmera de segurança. O vídeo mostra que o homem, antes de atirar, agrediu a mulher com murros e chutes na rua. Após o ataque, ele fugiu do local antes da chegada das viaturas.

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A Polícia Militar (PMDF) informou que foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) por volta das 19h30 para atender a ocorrência. Ao chegarem ao endereço indicado, militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 45), pertencente ao 25º Batalhão, confirmaram o crime e isolaram a cena para o trabalho de resgate.

De acordo com o relatório do resgate prestado pelo comandante do atendimento médico, a vítima sofreu um tiro na região da cabeça e dois no tórax. Ela deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital de Base em quadro de parada cardiorrespiratória e com lesões de alta severidade.

A polícia trabalha com a possibilidade de tentativa de feminicídio.