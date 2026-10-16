Fiéis se reúnem em devoção a Santa Edwiges nesta sexta-feira (16) - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Com fé e devoção, fiéis se reúnem nesta sexta-feira (16/10) para celebrar Santa Edwiges, conhecida como a padroeira dos pobres e endividados. Na Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges, na Asa Sul, as celebrações ocorrem ao longo de todo o dia, com missas de hora em hora, das 6h às 21h. A data é dedicada à santa conhecida pelas obras de caridade e pela ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.

Após a morte do marido e dos filhos, Edwiges de Andechs (1174-1243), habituada a praticar obras de caridade, foi visitar uma prisão e se surpreendeu quando soube que grande parte dos detidos tinha sido presa por incapacidade de pagar dívidas.

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A santa fez disso uma missão e passou a quitar os calotes em nome dos presos. Em alguns casos, ela negociava o perdão com os credores. Dessa forma, os inadimplentes poderiam recomeçar suas vidas, sem deixar desamparadas suas famílias.

Além da grande ajuda financeira, Edwiges também auxiliava os ex-prisioneiros a conseguirem emprego e seguirem suas vidas. Ela foi canonizada em 1267 pelo papa Clemente 4º (1190-1268). Santa Edwiges tornou-se, assim, a padroeira dos pobres e endividados.

Serviço

Dia de Santa Edwiges

Data: 16 de outubro

Local: Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges — SGAS 905, Asa Sul

Horário: Missas de hora em hora, das 6h às 21h