Celina se reúne com produtores rurais e promete regularização de terras

Governadora Celina Leão (PP) candidata ao GDF em reunião com membros da Federação de Associações de Pequenos Agricultores Rurais do DF e do Entorno - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou, nesta sexta-feira (16/10), de um encontro com representantes da Federação das Associações de Pequenos Produtores Rurais do Distrito Federal e Entorno (Ferprorural), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A reunião teve como objetivo abrir espaço para a escuta dos produtores da agricultura familiar e para a apresentação de demandas das 44 associações representadas pela federação.

O representante da entidade, Sérgio Leão, participou do encontro, que reuniu agricultores e integrantes das associações para discutir as necessidades do setor rural. Durante o evento, Celina destacou ações realizadas pelo governo na área rural, como obras de infraestrutura e abastecimento de água. Segundo a governadora, mais de 10 quilômetros de obras foram executados em áreas rurais, além da construção de estruturas para reservação de água.

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“Temos mais de 10 km construídos em área rural, mais de 10 km de canalização de água para chegar, e muito mais de 50 tanques de reservatórios que foram construídos”, afirmou. Ela também citou a criação de uma empresa pública que, segundo disse, deverá contribuir para avançar na regularização fundiária.

A governadora apontou, no entanto, que a regularização de propriedades rurais que pertencem à União continua sendo um dos desafios do setor. De acordo com Celina, cerca de metade das áreas mencionadas está sob domínio federal. Ela citou como exemplo a Fazenda Sálvia, que, segundo a chefe do Executivo local, havia sido doada ao Distrito Federal durante o governo anterior, mas acabou retomada pelo governo federal.

“O governo federal tomou novamente, disse que ia regularizar e não conseguiu regularizar nada”, declarou. Celina afirmou que a meta é avançar principalmente na regularização dessas áreas federais.

O encontro com a Ferprorural foi voltado à apresentação das reivindicações dos produtores e ao diálogo com o governo, em meio às discussões sobre infraestrutura, acesso à água e regularização das propriedades rurais do Distrito Federal e do Entorno.