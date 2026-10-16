Leandro Grass aposta em casas de apoio para mobilizar eleitores no 2º turno

Leandro Grass aposta em casas de apoio para mobilizar eleitores no segundo turno - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A nove dias do segundo turno das Eleições 2026, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) aposta na mobilização de apoiadores para ampliar a presença da campanha nas regiões administrativas. Durante agenda, nesta sexta-feira (16/10), o concorrente ao Buriti cumpriu agenda em Ceilândia Sul e Norte e destacou o projeto Casas de Leandro e Lula, que transforma residências de eleitores em pontos de apoio e divulgação das candidaturas.

Segundo Grass, mais de 1,2 mil casas já foram cadastradas. A iniciativa prevê a distribuição de materiais de campanha, a instalação de placas, a adesivagem de veículos e a mobilização de familiares, amigos e vizinhos para divulgar as candidaturas.

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O candidato afirmou que tem visitado algumas das residências pessoalmente para incentivar a participação dos eleitores. “Não consigo ir em todas, mas em várias eu tenho ido pra motivar esses nossos apoiadores”, disse.

Para o candidato, a iniciativa amplia e fortalece a mobilização para o segundo turno, marcado para 25 de outubro. “Não é mais uma campanha do nosso partido apenas. Passou a ser uma campanha do povo que quer mudança aqui no DF, que quer ver o Brasil avançando, que quer ver as coisas melhorando”, afirmou.