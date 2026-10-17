Celina Leão fala em democratizar o exercício físico no DF

*Por Luana Nogueira - Especial para o Correio



A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), prometeu democratizar o acesso dos cidadãos do Distrito Federal e entono as atividades físicas. O comprometimento foi feito durante um evento fitness realizado por sua filha, Bruna Leão, no restaurante Oscarito, na manhã deste sábado (17/10).

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“A minha ideia é democratizar, que o cara saia na porta de casa, e tenha lá uma pista de caminhada, uma pista de cooper. Que tenha aulas [de exercícios físicos] também nas comunidades, nas quadras.

Para fomentar a prática de esporte e educação física, a governadora afirmou que, se eleita, criará mais vilas olímpicas, quadras poliesportivas e parquinhos para as crianças.

Além disso, de acordo com Celina, seu governo ampliará a apoio a projetos sociais voltadas a promoção do exercício físico.

“Nós queremos também fomentar cada vez mais projetos sociais em parceria com o Estado. E isso está dando certo, né? Nós já executamos muitos fomentos para escolinhas de judô, de karatê, que já fazem um trabalho social”, afirmou.

Leão também prometeu ampliar os programas Ginástica nas Quadras e GDF na Sua Porta.

Na ocasião, a governadora também relembrou as ações que o seu atual governo já está fazendo na área, como a criação de parques urbanos e reformas de quadras.

“Nós estamos fazendo parques urbanos que nunca tiveram equipamentos públicos, porque a pessoa não vai utilizar um parque que não tenha iluminação, que não tenha uma pista de caminhada, que não tenha uma pista de bicicleta.”