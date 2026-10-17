Após prisão de líder do tráfico, PCDF prende outros dois em São Sebastião

A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), com apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu dois homens, de 30 e 40 anos, suspeitos de tráfico de drogas no Capão Comprido, em São Sebastião, na sexta-feira (16/10). As prisões ocorreram um dia após a captura de Thiago Henrique Alves de Souza, 27, apontado como um dos líderes do tráfico na região e investigado por participação, como executor ou mandante, em cinco homicídios cometidos em 18 dias. A polícia mantém as investigações para identificar e prender outros integrantes do grupo.

A ação foi conduzida pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), com apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO). Durante o monitoramento de pontos de venda de drogas nos fundos do campo de futebol conhecido como Chuteirão, os investigadores flagraram a comercialização de entorpecentes em dois imóveis vizinhos, um deles utilizado como depósito de reciclagem.

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Os policiais abordaram dois usuários em momentos distintos, logo após deixarem os locais, cada um com uma pedra de crack. Em seguida, entraram nos imóveis e prenderam os suspeitos.

No barraco usado pelo homem de 30 anos, nos fundos da reciclagem, foram encontradas 29 porções de maconha embaladas para venda, além de uma porção maior da droga. Os policiais também apreenderam embalagens do tipo zip-lock, uma balança de precisão, R$ 120,40 em dinheiro trocado, uma câmera de vigilância e dois celulares.

Na casa do segundo suspeito, de 40 anos, a equipe encontrou porções de cocaína e crack, um recipiente com resíduos da segunda droga, um simulacro de pistola, três câmeras de vigilância e três celulares.

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Eles permanecem à disposição da Justiça. Os usuários assinaram termo de compromisso para comparecer em juízo e foram liberados.

Investigação sobre cinco homicídios

A ofensiva ocorre em meio à investigação sobre uma sequência de assassinatos no Capão Comprido. Segundo a PCDF, Thiago Henrique Alves de Souza foi preso na quinta-feira (15/10), no Itapoã. As apurações indicam que ele comandava um grupo de tráfico de drogas na região e promovia uma espécie de “tribunal do tráfico”, do qual partiriam ordens para executar rivais e pessoas com dívidas relacionadas a entorpecentes.

Os cinco homicídios investigados ocorreram entre 26 de setembro e 14 de outubro. De acordo com a polícia, o grupo tem vínculos com a facção criminosa Comboio do Cão.

Uma mulher investigada por envolvimento com o grupo também já havia sido presa. Com as duas detenções por tráfico na sexta-feira, a PCDF dá continuidade às ações na região, enquanto busca esclarecer os crimes violentos e localizar outros suspeitos.

Informações sobre tráfico de drogas e homicídios podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 197 ou diretamente à 30ª Delegacia de Polícia. O sigilo e o anonimato são garantidos.