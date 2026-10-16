Líder do tráfico criou "tribunal" e ordenou cinco assassinatos em 18 dias no DF

Traficante foi preso pela Polícia Civil e comandava grupo de venda de drogas em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um dos líderes do tráfico de drogas da região de Capão Comprido, em São Sebastião. Segundo a investigação, Thiago Henrique Alves de Souza, 27 anos, participou, como executor ou mandante, de cinco homicídios cometidos em 18 dias no bairro. Todos estavam relacionados ao tráfico.

A operação foi desencadeada pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e contou com apoio da Coordenação de Inteligência (CI). Thiago foi preso às 18h dessa quinta-feira (15/10) no Itapoã.

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Além de chefiar a engenharia do tráfico no bairro, Thiago promovia uma espécie de “tribunal” e ordenava assassinatos em série de rivais, aponta a investigação. Os homicídios ocorreram entre 26 de setembro e 14 de outubro e vitimaram devedores de drogas e inimigos do grupo gerenciado pelo traficante.

“As investigações apontam que as execuções são decorrentes de ordens emanadas pelo "tribunal do tráfico", uma vez que estão relacionadas ao tráfico de drogas. O grupo investigado tem vínculos com a facção criminosa do Comboio do Cão”, destacou o delegado Thiago Peralva.

Uma mulher investigada por envolvimento com o grupo também já foi presa e se encontra no sistema prisional do DF. A PCDF segue com as investigações para localizar e prender os demais integrantes do grupo.

Denúncias

A PCDF pede que informações sobre o grupo e os homicídios sejam repassadas pelo Disque-Denúncia 197 ou diretamente na 30ª Delegacia de Polícia. O sigilo e o anonimato são garantidos.