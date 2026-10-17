"PT nunca mais": Celina e aliadas de Bolsonaro lideram mobilização de apoio a Flávio

No trio elétrico, ambas pediram voto no filho 01 do ex-presidente e na governadora Celina Leão (PP), que também disputará o segundo turno, no próximo dia 25 - (crédito: Minervino Júnior/CB D.A Press)

A oito dias da votação, apoiadores da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, se reuniram na Torre de TV de Brasília, neste sábado (17/10), para uma motocarreata. Ao lado das senadoras bolsonaristas eleitas em 4 de outubro, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL-DF, a governadora discursou para o público, que vestia, em sua maioria, camisetas do Brasil e carregava bandeiras verde e amarelas, além de imagens dos políticos.

Em cima de um trio elétrico, Celina convocou os apoiadores a manterem a mobilização na reta final da campanha. “Ninguém para. O exército verde e amarelo vai até o final. É 11 e 22. PT nunca mais”, declarou. Em seguida, a governadora puxou um grito coletivo de “Fora PT”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Na linha de frente da mobilização, motociclistas aceleravam os motores e faziam barulho em demonstração de apoio. Atrás, carros com faixas em favor de Celina e Flávio Bolsonaro percorriam o trajeto buzinando e exibindo bandeiras.

A senadora eleita Bia Kicis também pediu empenho aos apoiadores. “Não vamos deixar o PT ganhar. Nós estamos aqui porque somos patriotas. Dia 25 são só dois números, Celina 11 e Flávio 22. Busquem novos votos, muitas pessoas ficaram em casa com preguiça de votar”, afirmou.

Michelle Bolsonaro, por sua vez, levou uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro aos participantes. “Trago o abraço do nosso galego (Jair Bolsonaro), que está doido para sair, mas fica em casa para não dar problema. Vamos seguir com fé que a gente vai vencer”, disse.

A motocarreata tem como destino a Embaixada dos Estados Unidos. O percurso prevê passagem pela Ponte JK, travessia do Lago Sul e retorno pela Ponte Honestino Guimarães.

Assista: