'Megacarreata' em apoio a Flávio e Celina toma conta de ruas de Brasília

Chamada de megacarreata, além de carros e motocicletas, a manifestação também reuniu trios elétricos, caminhões, vans, e até lanchas e jet-skis, que se encontraram aos demais apoiadores na altura da Ponte JK - (crédito: Minervino Júnior/CB D.A Press)

Milhares de apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participam de uma 'megacarreata' nas ruas de Brasília neste sábado (17). A concentração, que começou por volta das 16h, ocorreu na região próxima à Torre de TV e também reuniu figuras políticas como a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), além das senadoras pelo DF, Michele Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL.

Chamada de megacarreata, além de carros e motocicletas, a manifestação também reuniu trios elétricos, caminhões, vans, e até lanchas e jet-skis, que se encontraram aos demais apoiadores na altura da Ponte JK. A manifestação é organizada pelo grupo de direita Influenciadores do Brasil.

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Os veículos deixaram por volta das 17h a Torre de TV de Brasília em direção ao Lago Sul pelo Eixo Monumental. Antes de chegar à Ponte JK, eles passam pela Embaixada dos Estados Unidos. A previsão é atravessar a Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) e retonar à Asa Sul pela Ponte Honestino Guimarães. O grupo deve retornar à Torre de TV antes da conclusão.

A carreata tem o objetivo de aumentar a popularidade de Flávio no Distrito Federal, que teve no 1º turno a mesma porcentagem (51%) de votos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022. No entanto, o adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu de 36% para 38% no DF, na mesma comparação.

O movimento também ocorre a uma semana do segundo turno das eleições, quando o DF vota tanto para presidente quanto para governador. A atual comandante do Buriti, Celina Leão, ficou com 49,9% dos votos válidos, enquanto o outro postulante, Leandro Grass (PT), aliado de Lula, terminou a votação com 34,4% dos votos válidos.